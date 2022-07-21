Новый сезонный автобусный маршрут заработает в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на осмотре новых экологичных автобусов. Челябинск, автобус, городской транспорт
Автобус будет ходить каждый час Фото:

Жители Челябинска с 22 июля смогут воспользоваться новым сезонным автобусным маршрутом. Он будет проходить через улицу Черкасскую, ЧМК и Соколиную гору, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

«Автобус №42С будет следовать по улицам: Черкасская, 50-летия ВЛКСМ, 32-й годовщины Октября, Хлебозаводская, Винницкая, Сталеваров, 60-летия Октября, Дегтярева, Приборостроителей, 2-я Павелецкая, Лазурная, Кишиневская, Тургоякская, Сосновая Роща. Автобус будет ходить по 15 октября (включительно) ежедневно», — говорится в сообщении.

Первый утренний маршрут от Черкасской будет отъезжать в 07:30, далее транспорт будет ходить с интервалом примерно час. Последний рейс — 18:30. Из Каштака автобус отправляется с 08:30, последний рейс в 19:30.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Жители Челябинска с 22 июля смогут воспользоваться новым сезонным автобусным маршрутом. Он будет проходить через улицу Черкасскую, ЧМК и Соколиную гору, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт». «Автобус №42С будет следовать по улицам: Черкасская, 50-летия ВЛКСМ, 32-й годовщины Октября, Хлебозаводская, Винницкая, Сталеваров, 60-летия Октября, Дегтярева, Приборостроителей, 2-я Павелецкая, Лазурная, Кишиневская, Тургоякская, Сосновая Роща. Автобус будет ходить по 15 октября (включительно) ежедневно», — говорится в сообщении. Первый утренний маршрут от Черкасской будет отъезжать в 07:30, далее транспорт будет ходить с интервалом примерно час. Последний рейс — 18:30. Из Каштака автобус отправляется с 08:30, последний рейс в 19:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...