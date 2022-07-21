Новый сезонный автобусный маршрут заработает в Челябинске

Автобус будет ходить каждый час Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинска с 22 июля смогут воспользоваться новым сезонным автобусным маршрутом. Он будет проходить через улицу Черкасскую, ЧМК и Соколиную гору, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

«Автобус №42С будет следовать по улицам: Черкасская, 50-летия ВЛКСМ, 32-й годовщины Октября, Хлебозаводская, Винницкая, Сталеваров, 60-летия Октября, Дегтярева, Приборостроителей, 2-я Павелецкая, Лазурная, Кишиневская, Тургоякская, Сосновая Роща. Автобус будет ходить по 15 октября (включительно) ежедневно», — говорится в сообщении.

Первый утренний маршрут от Черкасской будет отъезжать в 07:30, далее транспорт будет ходить с интервалом примерно час. Последний рейс — 18:30. Из Каштака автобус отправляется с 08:30, последний рейс в 19:30.