В ХМАО продают игрушку из IKEA за четверть миллиона. Фото

25 июля 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Из-за ухода IKEA из России, продукция шведского бренда сейчас в дефиците Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Житель Сургута выставил на продажу игрушечную акулу из IKEA. За товар продавец просит 250 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте сервиса Avito. «Игрушка акула IKEA, 250 000 рублей, Сургут. Состояние б/у, но акула в хорошем состоянии», — пишет автор объявления Ильсур Жданов. Связаться с продавцом и уточнить, почему он указал данную цену, на момент публикации не удалось. По телефону указанному в объявлении на звонок корреспондента агентства никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени игрушку из IKEA продают по цене двушки в Москве. Владелец акулы «Блохэй» оценил ее в 10 миллионов рублей на фоне дефицита товара из-за ухода шведской компании из России. IKEA, как и ряд других крупных зарубежных компаний, приостановили свою деятельность в РФ в рамках санкционной политики после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР. Акула «Блохэй» из IKEA Фото: Avito

Житель Сургута выставил на продажу игрушечную акулу из IKEA. За товар продавец просит 250 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте сервиса Avito. «Игрушка акула IKEA, 250 000 рублей, Сургут. Состояние б/у, но акула в хорошем состоянии», — пишет автор объявления Ильсур Жданов. Связаться с продавцом и уточнить, почему он указал данную цену, на момент публикации не удалось. По телефону указанному в объявлении на звонок корреспондента агентства никто не ответил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени игрушку из IKEA продают по цене двушки в Москве. Владелец акулы «Блохэй» оценил ее в 10 миллионов рублей на фоне дефицита товара из-за ухода шведской компании из России. IKEA, как и ряд других крупных зарубежных компаний, приостановили свою деятельность в РФ в рамках санкционной политики после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР.