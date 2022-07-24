Житель Сургута выставил на продажу игрушечную акулу из IKEA. За товар продавец просит 250 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте сервиса Avito.
«Игрушка акула IKEA, 250 000 рублей, Сургут. Состояние б/у, но акула в хорошем состоянии», — пишет автор объявления Ильсур Жданов. Связаться с продавцом и уточнить, почему он указал данную цену, на момент публикации не удалось. По телефону указанному в объявлении на звонок корреспондента агентства никто не ответил.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени игрушку из IKEA продают по цене двушки в Москве. Владелец акулы «Блохэй» оценил ее в 10 миллионов рублей на фоне дефицита товара из-за ухода шведской компании из России.
IKEA, как и ряд других крупных зарубежных компаний, приостановили свою деятельность в РФ в рамках санкционной политики после начала спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Решению о ее проведении предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта у границ ДНР и ЛНР.
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