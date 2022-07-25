Суд оправдал друга Росселя за банковские махинации

Алексея Чеканова признали невиновным по ранее выдвинутым обвинениям Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывшего владельца «Тагилбанка» Алексея Чеканова, обвиненного по уголовной статье о финансовых махинациях, признали невиновным. Ранее вынесенный ему приговор был изменен. Такое решение принял Свердловский областной суд, сообщили в его пресс-службе.

«В отношении Чеканова приговор отменен. Вынесен новый приговор, которым Чеканов признан невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава данного преступления. Он оправдан, за ним признано право на реабилитацию, отменена мера пресечения, снят арест, наложенный на имущество», — заявили в областном суде.

Также суд рассматривал приговоры экс-председателю правления «Тагилбанка» Ларисе Пестовой и экс-руководителю кредитного управления банка Оксане Логиновой. Решения по ним остались без изменений. Все трое были судимы за фальсификацию финансовых документов и отчетности банка. Чеканова, который считается давним другом экс-губернатора Эдуарда Росселя, также обвиняли в подстрекательстве к совершению фальсификации.

Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию в 2018 году, тогда же он был признан банкротом. Временная администрация обнаружила в действиях бывшего топ-менеджмента попытку вывода активов на сумму в 103,4 млн рублей.