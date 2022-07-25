Суд оправдал друга Росселя за банковские махинации

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Интервью с Алексеем Чекановым. Свердловская область. Нижний Тагил, чеканов алексей
Алексея Чеканова признали невиновным по ранее выдвинутым обвинениям Фото:

Бывшего владельца «Тагилбанка» Алексея Чеканова, обвиненного по уголовной статье о финансовых махинациях, признали невиновным. Ранее вынесенный ему приговор был изменен. Такое решение принял Свердловский областной суд, сообщили в его пресс-службе.

«В отношении Чеканова приговор отменен. Вынесен новый приговор, которым Чеканов признан невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава данного преступления. Он оправдан, за ним признано право на реабилитацию, отменена мера пресечения, снят арест, наложенный на имущество», — заявили в областном суде.

Также суд рассматривал приговоры экс-председателю правления «Тагилбанка» Ларисе Пестовой и экс-руководителю кредитного управления банка Оксане Логиновой. Решения по ним остались без изменений. Все трое были судимы за фальсификацию финансовых документов и отчетности банка. Чеканова, который считается давним другом экс-губернатора Эдуарда Росселя, также обвиняли в подстрекательстве к совершению фальсификации.

Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию в 2018 году, тогда же он был признан банкротом. Временная администрация обнаружила в действиях бывшего топ-менеджмента попытку вывода активов на сумму в 103,4 млн рублей.

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Бывшего владельца «Тагилбанка» Алексея Чеканова, обвиненного по уголовной статье о финансовых махинациях, признали невиновным. Ранее вынесенный ему приговор был изменен. Такое решение принял Свердловский областной суд, сообщили в его пресс-службе. «В отношении Чеканова приговор отменен. Вынесен новый приговор, которым Чеканов признан невиновным в связи с отсутствием в его действиях состава данного преступления. Он оправдан, за ним признано право на реабилитацию, отменена мера пресечения, снят арест, наложенный на имущество», — заявили в областном суде. Также суд рассматривал приговоры экс-председателю правления «Тагилбанка» Ларисе Пестовой и экс-руководителю кредитного управления банка Оксане Логиновой. Решения по ним остались без изменений. Все трое были судимы за фальсификацию финансовых документов и отчетности банка. Чеканова, который считается давним другом экс-губернатора Эдуарда Росселя, также обвиняли в подстрекательстве к совершению фальсификации. Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию в 2018 году, тогда же он был признан банкротом. Временная администрация обнаружила в действиях бывшего топ-менеджмента попытку вывода активов на сумму в 103,4 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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