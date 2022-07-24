В ХМАО пытаются спасти от уголовки организатора похода на Валаам

25 июля 2022 в 19:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО родители встали на защиту Руслана Вышкурцева Фото: Сергей Русанов © URA.RU Родители детей, принимавших участие в лодочном походе в Карелии, собирают подписи в поддержку организатора путешествия — Руслана Вышкурцева, к которому возникли вопросы у силовиков, после того, как он вместе со школьниками застрял на острове Валаам из-за шторма. Призывы оказать поддержку представители общественной организации «Союз морских пехотинцев Югры» распространяют через социальные сети. «Шлюпочный поход» вышел к острову Валаам совершенно открыто при хороших погодных условиях и успешно достиг стоянки. Родительский комитет РОО «Союза Морских Пехотинцев» ХМАО-ЮГРА просит вас написать характеристику, на работу президента РОО «Союз Морских Пехотинцев» ХМАО-ЮГРА всех кто сталкивался с работой данной организации», — разместил у себя на странице призыв в социальной сети «ВКонтакте» глава «Сургутского открытого союза боевых искусств» Александр Горшелев. Ранее URA.RU писало, что прошла эвакуация 20 детей, попавших в ловушку на острове Валаам из-за шторма на Ладоге. Вместе с этим по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Однако руководитель лодочного похода на Валаам Руслан Вышкурцев отрицает наличие оснований для возбуждения уголовного дела.

Родители детей, принимавших участие в лодочном походе в Карелии, собирают подписи в поддержку организатора путешествия — Руслана Вышкурцева, к которому возникли вопросы у силовиков, после того, как он вместе со школьниками застрял на острове Валаам из-за шторма. Призывы оказать поддержку представители общественной организации «Союз морских пехотинцев Югры» распространяют через социальные сети. «Шлюпочный поход» вышел к острову Валаам совершенно открыто при хороших погодных условиях и успешно достиг стоянки. Родительский комитет РОО «Союза Морских Пехотинцев» ХМАО-ЮГРА просит вас написать характеристику, на работу президента РОО «Союз Морских Пехотинцев» ХМАО-ЮГРА всех кто сталкивался с работой данной организации», — разместил у себя на странице призыв в социальной сети «ВКонтакте» глава «Сургутского открытого союза боевых искусств» Александр Горшелев. Ранее URA.RU писало, что прошла эвакуация 20 детей, попавших в ловушку на острове Валаам из-за шторма на Ладоге. Вместе с этим по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Однако руководитель лодочного похода на Валаам Руслан Вышкурцев отрицает наличие оснований для возбуждения уголовного дела.