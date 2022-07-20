20 июля 2022

Силовики Карелии завершили операцию по спасению детей из ХМАО

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Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Екатеринбург, следственный комитет, форма, шеврон
Следователи Карелии вывезли застрявших детей с остова Валаам Фото:

Эвакуация югорских детей с острова Валаам завершилась. Они были доставлены в город Сортавала Сортавальского района, никто из них не пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Карелия.

«В настоящее время проведены мероприятия по возвращению всех несовершеннолетних на берег территории Сортавальского района. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказали в пресс-службе.

В следственном комитете добавили, что руководители группы проигнорировали запрет о выходе на Ладожское озеро со стороны надзорных органов, чем подвергли детей смертельной опасности. На данный момент выясняются причины нарушения безопасности.

Ранее URA.RU писало, что началась эвакуация детей, попавших в ловушку на острове Валаам из-за шторма на Ладоге. Вместе с этим по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Однако руководитель лодочного похода на Валаам Руслан Вышкурцев отрицает наличие оснований для возбуждения уголовного дела.

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Эвакуация югорских детей с острова Валаам завершилась. Они были доставлены в город Сортавала Сортавальского района, никто из них не пострадал. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Карелия. «В настоящее время проведены мероприятия по возвращению всех несовершеннолетних на берег территории Сортавальского района. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — сказали в пресс-службе. В следственном комитете добавили, что руководители группы проигнорировали запрет о выходе на Ладожское озеро со стороны надзорных органов, чем подвергли детей смертельной опасности. На данный момент выясняются причины нарушения безопасности. Ранее URA.RU писало, что началась эвакуация детей, попавших в ловушку на острове Валаам из-за шторма на Ладоге. Вместе с этим по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Однако руководитель лодочного похода на Валаам Руслан Вышкурцев отрицает наличие оснований для возбуждения уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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