В Екатеринбурге загорелся детский сад. Фото

25 июля 2022 в 20:13 Размер текста - 17 +

В момент происшествия детей в садике не было (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пожар начался в одном из корпусов детского сада №150 в Академическом районе Екатеринбурга. Как сообщили в соцсетях очевидцы, к зданию выехали машины МЧС. «Произошло возгорание садика №150, который расположен в 11 квартале. Очевидцы сразу же вызвали пожарных, однако до их приезда дым пропал, и часть машин пожарной охраны развернулась на подъезде к садику, не доезжая до него», — сообщили подписчики telegram-канала «Академический новости». По предварительным данным, в здании произошло короткое замыкание. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что эвакуация садика не понадобилась, так как детей внутри не было. На месте происшествия работают семь сотрудников ведомства и две машины. Фото: telegram-канал «Академический новости» Фото: telegram-канал «Инцидент Екатеринбург»

Пожар начался в одном из корпусов детского сада №150 в Академическом районе Екатеринбурга. Как сообщили в соцсетях очевидцы, к зданию выехали машины МЧС. «Произошло возгорание садика №150, который расположен в 11 квартале. Очевидцы сразу же вызвали пожарных, однако до их приезда дым пропал, и часть машин пожарной охраны развернулась на подъезде к садику, не доезжая до него», — сообщили подписчики telegram-канала «Академический новости». По предварительным данным, в здании произошло короткое замыкание. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что эвакуация садика не понадобилась, так как детей внутри не было. На месте происшествия работают семь сотрудников ведомства и две машины.