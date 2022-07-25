В Екатеринбурге загорелся детский сад. Фото

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Новые детские сады и строительство трамвайной линии в Академический. Екатеринбург, детский сад, детсад, дошкольное учреждение, шкафчики детские, детский сад45
В момент происшествия детей в садике не было (архивное фото) Фото:

Пожар начался в одном из корпусов детского сада №150 в Академическом районе Екатеринбурга. Как сообщили в соцсетях очевидцы, к зданию выехали машины МЧС.

«Произошло возгорание садика №150, который расположен в 11 квартале. Очевидцы сразу же вызвали пожарных, однако до их приезда дым пропал, и часть машин пожарной охраны развернулась на подъезде к садику, не доезжая до него», — сообщили подписчики telegram-канала «Академический новости».

По предварительным данным, в здании произошло короткое замыкание. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что эвакуация садика не понадобилась, так как детей внутри не было. На месте происшествия работают семь сотрудников ведомства и две машины.

Фото:
Фото:

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Пожар начался в одном из корпусов детского сада №150 в Академическом районе Екатеринбурга. Как сообщили в соцсетях очевидцы, к зданию выехали машины МЧС. «Произошло возгорание садика №150, который расположен в 11 квартале. Очевидцы сразу же вызвали пожарных, однако до их приезда дым пропал, и часть машин пожарной охраны развернулась на подъезде к садику, не доезжая до него», — сообщили подписчики telegram-канала «Академический новости». По предварительным данным, в здании произошло короткое замыкание. В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области уточнили, что эвакуация садика не понадобилась, так как детей внутри не было. На месте происшествия работают семь сотрудников ведомства и две машины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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