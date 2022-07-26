Пермячка, живущая одна в аварийном доме, жалуется на мародеров

Местная жительница жалуется, что из квартир похищают даже трубы и ванны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Березников (Пермский край) Людмила Чупина живет одна в подъезде аварийного дома, соседи ее разъехались. Как рассказала женщина URA.RU, заброшенные квартиры в доме постоянно взламывают мародеры, которые крадут оттуда вещи прежних постояльцев и срезают трубы.

«Живу одна в этом подъезде, все практически съехали, никто не живет. В дом периодически заходят мародеры, выдалбливают, выпиливают двери и выносят имущество. Пилят трубы, даже ванны», — рассказывает женщина.

Полицейские периодически приходят на вызовы, однако взломы и грабежи продолжаются. Недавно по вызову Чупиной приехали сотрудники охранного предприятия и поймали злоумышленника во время попытки взлома. Но несмотря на это, через некоторое время в дом пришли другие мародеры.

По поводу переселения в администрации города Чупиной сказали, что пока предоставить нового жилья не могут. Единственный вариант — это временное размещение в коммунальной квартире. Она же опасается, что однажды грабители взломают и ее жилище. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Березников с просьбой прокомментировать ситуацию.