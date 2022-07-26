Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что читал комментарии жителей о спорткомплексах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Пермского края Дмитрий Махонин признался, что читал комментарии жителей города Лысьвы, в которых они просят побыстрее сдать спортобъекты в городе. О принятых мерах и новых спортивных комплексах он рассказал в своем telegram-канале.

«Читал комментарии от жителей с просьбой не затягивать реконструкцию спортивного комплекса с бассейном. Понимаем его важность для города. <…> Дал поручение найти ответственного подрядчика, чтобы выйти на объект в кратчайшие сроки», — сообщил губернатор. По словам Махонина, деньги на объект уже заложены.

Также вместе с новым главой Лысьвы Никитой Федосеевым он побывал на строящемся физкультурно-оздоровительном комплексе. В нем сделают залы для единоборств и спортсменов с ограниченными возможностями. По словам губернатора, подрядчик строит ФОК с опережением графика.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Махонин посетил в Лысьве два предприятия. Главе Прикамья показали компании, которые занимаются сбором и переработкой мусора.

Пермский губернатор рассказал о ходе строительства в Лысьве ФОКа фото: t.me/mahonin59