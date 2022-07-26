Телеканал властей ХМАО запускает новое шоу в прайм-тайм

27 июля 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

На телеканале «Югра» осенью запускается политическое шоу Фото: Александр Елизаров © URA.RU Телеканал «Югра» запускает с сентября трехчасовое политическое ток-шоу, которое будет идти в дневной прайм-тайм. Об этом URA.RU сообщили в самой ОТРК. Рабочее название телепроекта — «Здесь и сейчас». Предполагаемое время выхода в эфир с 12 до 15 часов дня по будням. «Идея проекта — это обсуждение повестки сегодняшнего дня в прямом эфире в таком формате: модератор, соведущие рубрик, эксперты в студии плюс эксперты удаленно на видеосвязи. Использование мультиэкрана (как правило, четыре окна одновременно) и ВКС-связи (либо вайбер по телефону), планируются прямые включения с мест событий, включения народных корреспондентов. Формат максимально оперативный, позволяет полностью уйти от громоздкости и самой необходимости предварительных съемок, монтажа, озвучивания», — прокомментировали в ОТРК «Югра». Там также добавили, что из-за большого хронометража проекта, планируется привлекать нескольких ведущих как из самой телерадиокомпании, так и приглашенных специалистов. Руководить проектом будет сотрудница телеканала Юлия Самуэльсон. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прошла реформа правительственных медиахолдингов. На базе ОТРК «Югра» произошло объединение творческих ресурсов медиакластера.

Телеканал «Югра» запускает с сентября трехчасовое политическое ток-шоу, которое будет идти в дневной прайм-тайм. Об этом URA.RU сообщили в самой ОТРК. Рабочее название телепроекта — «Здесь и сейчас». Предполагаемое время выхода в эфир с 12 до 15 часов дня по будням. «Идея проекта — это обсуждение повестки сегодняшнего дня в прямом эфире в таком формате: модератор, соведущие рубрик, эксперты в студии плюс эксперты удаленно на видеосвязи. Использование мультиэкрана (как правило, четыре окна одновременно) и ВКС-связи (либо вайбер по телефону), планируются прямые включения с мест событий, включения народных корреспондентов. Формат максимально оперативный, позволяет полностью уйти от громоздкости и самой необходимости предварительных съемок, монтажа, озвучивания», — прокомментировали в ОТРК «Югра». Там также добавили, что из-за большого хронометража проекта, планируется привлекать нескольких ведущих как из самой телерадиокомпании, так и приглашенных специалистов. Руководить проектом будет сотрудница телеканала Юлия Самуэльсон. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прошла реформа правительственных медиахолдингов. На базе ОТРК «Югра» произошло объединение творческих ресурсов медиакластера.