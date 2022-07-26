В ХМАО прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить квартиру

27 июля 2022 в 18:22 Размер текста - 17 +

Пять лет администрация города не могла решить вопрос с жильем Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нягани (ХМАО) женщина пять лет не могла добиться от мэрии предоставления социального жилья для ребенка-инвалида, пока в дело не вмешалась прокуратура. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «В 2017 году администрацией города семья ребенка поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Поскольку жилищный вопрос не решался, за защитой прав ребенка заявительница обратилась к прокурору. Прокурор города направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию обязанности предоставить инвалиду жилье по договору социального найма с учетом права на дополнительную жилую площадь», — сообщили в ведомстве. Суд полностью удовлетворил иск прокурора. Администрацией муниципалитета предоставлена отдельная благоустроенная квартира для мамы и ребенка. Сын женщины страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно проживание с другими лицами, и нуждается в постоянном уходе. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО заставила окружной депздрав выдать лекарства ребенку-инвалиду. Отказ был мотивирован тем, что ребенок не был зарегистрирован на территории РФ.

В Нягани (ХМАО) женщина пять лет не могла добиться от мэрии предоставления социального жилья для ребенка-инвалида, пока в дело не вмешалась прокуратура. Информацию об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «В 2017 году администрацией города семья ребенка поставлена на учет в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий. Поскольку жилищный вопрос не решался, за защитой прав ребенка заявительница обратилась к прокурору. Прокурор города направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию обязанности предоставить инвалиду жилье по договору социального найма с учетом права на дополнительную жилую площадь», — сообщили в ведомстве. Суд полностью удовлетворил иск прокурора. Администрацией муниципалитета предоставлена отдельная благоустроенная квартира для мамы и ребенка. Сын женщины страдает тяжелой формой хронического заболевания, при котором невозможно проживание с другими лицами, и нуждается в постоянном уходе. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура ХМАО заставила окружной депздрав выдать лекарства ребенку-инвалиду. Отказ был мотивирован тем, что ребенок не был зарегистрирован на территории РФ.