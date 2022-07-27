Роллердром в Нижневартовске рискует остаться без ремонта

Стоимость реконструкции скейт-парка составляет более 60 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Нижневартовске реконструкция роллердрома под угрозой срыва. Причина — подорожавшие из-за санкций стройматериалы. Об этом URA.RU рассказала вице-спикер думы города Наталья Зяблицкая.

«Подорожали очень сильно стройматериалы. Например, в смете [проекта роллердрома] цена за одну тонну металла 60 тысяч рублей. А сегодня самая дешевая цена это 160 тысяч — колоссальное удорожание. Сейчас в рабочем порядке, чтобы рассмотреть именно этот проект, принято решение пересмотреть поставщиков», — прокомментировала корреспонденту URA.RU Зяблицкая. Обсуждение вопроса проходило на межведомственном заседании городского штаба по строительству.

Площадь роллердрома — около 400 квадратных метров. Сейчас стоимость реконструкции скейт-парка составляет более 60 миллионов рублей. Смена поставщиков должна помочь подрядчику уложиться в бюджет. Если это не удастся, то власти, чтобы избежать срыва сдачи объекта, могут увеличить стоимость контракта до 30%.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти Нижневартовска утвердили антикризисные меры для застройщиков. Подрядчикам, которые не смогут закончить работы из-за резкого подорожания стройматериалов в связи с санкциями, обеспечат дополнительное финансирование.

Проблемы с логистикой и подорожание строительных материалов в России начались из-за санкций, которые ввели многие западные страны после начала спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель специальной операции — завершить восьмилетние боевые действия Украины против ЛНР и ДНР. По его словам, санкции наносят больше ущерба странам, которые их вводят.