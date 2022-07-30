Россия ответила на огонь ВСУ по приграничной территории

30 июля 2022 в 20:15 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Курскую область Фото: Анна Майорова © URA.RU Вооруженные силы Украины обстреляли Курскую область. Огневая точка противника была подавлена ответным огнем. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена», — надписал Старовойт в своем telegram-канале. Он сообщил, что пострадавших нет. Информация по разрушениям уточняется. Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Приоритетом военных РФ является поражение военной инфраструктуры противника, избегание жертв среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры. При этом ВСУ обстреливают приграничные российские регионы, повреждая школы, больницы и жилые дома, пишет RT.

Вооруженные силы Украины обстреляли Курскую область. Огневая точка противника была подавлена ответным огнем. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена», — надписал Старовойт в своем telegram-канале. Он сообщил, что пострадавших нет. Информация по разрушениям уточняется. Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Приоритетом военных РФ является поражение военной инфраструктуры противника, избегание жертв среди мирного населения и повреждения гражданской инфраструктуры. При этом ВСУ обстреливают приграничные российские регионы, повреждая школы, больницы и жилые дома, пишет RT.