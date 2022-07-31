31 июля 2022
30 июля 2022

Пермяков возмутил содранный слой травы на склоне вдоль эспланады. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской транспорт, такси. Пермь, эспланада пермь
Пермяки привыкли, что склон вдоль эспланады выглядит так, как на фото Фото:

Пермяки в соцсетях активно обсуждают начавшееся благоустройство вдоль улицы Петропавловской в районе Слудской горки. Жители недовольны, что весь травяной слой, который там был, сорвали. Одна из жительниц Перми написала пост в городской паблик «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Люди! Что же это у нас происходит! Сорвали весь травяной слой вдоль Петропавловской! Это же „легкие“ этого района! Там же уникальные полевые растения, которые годами цвели, росли и удерживали корнями наклон. Как же их убрать-то можно было!», — пишет пермячка.

Подписчики начали строить предположения, что же будет дальше: зальют горки асфальтом или положат плитку. Кто-то переживает, что теперь собачникам негде гулять, ведь это было одно из любимых мест прогулок с питомцами. На официальной странице 300-летнего юбилея Перми в соцсети «ВКонтакте» выложили пост, где пояснили, что на участке, где началось благоустройство, появится пешеходный сквер со скамейками, раскидистыми ольхами, березами, грушами и кленами. Из кустарников посадят миндаль и можжевельник.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми к юбилею города в Кировском районе ремонтируют два сквера. Делается это за счет предприятий района.

Траву сняли на всем склоне вдоль эспланады
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Пермяки в соцсетях активно обсуждают начавшееся благоустройство вдоль улицы Петропавловской в районе Слудской горки. Жители недовольны, что весь травяной слой, который там был, сорвали. Одна из жительниц Перми написала пост в городской паблик «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Люди! Что же это у нас происходит! Сорвали весь травяной слой вдоль Петропавловской! Это же „легкие“ этого района! Там же уникальные полевые растения, которые годами цвели, росли и удерживали корнями наклон. Как же их убрать-то можно было!», — пишет пермячка. Подписчики начали строить предположения, что же будет дальше: зальют горки асфальтом или положат плитку. Кто-то переживает, что теперь собачникам негде гулять, ведь это было одно из любимых мест прогулок с питомцами. На официальной странице 300-летнего юбилея Перми в соцсети «ВКонтакте» выложили пост, где пояснили, что на участке, где началось благоустройство, появится пешеходный сквер со скамейками, раскидистыми ольхами, березами, грушами и кленами. Из кустарников посадят миндаль и можжевельник. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми к юбилею города в Кировском районе ремонтируют два сквера. Делается это за счет предприятий района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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