Пермяки привыкли, что склон вдоль эспланады выглядит так, как на фото Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пермяки в соцсетях активно обсуждают начавшееся благоустройство вдоль улицы Петропавловской в районе Слудской горки. Жители недовольны, что весь травяной слой, который там был, сорвали. Одна из жительниц Перми написала пост в городской паблик «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Люди! Что же это у нас происходит! Сорвали весь травяной слой вдоль Петропавловской! Это же „легкие“ этого района! Там же уникальные полевые растения, которые годами цвели, росли и удерживали корнями наклон. Как же их убрать-то можно было!», — пишет пермячка.

Подписчики начали строить предположения, что же будет дальше: зальют горки асфальтом или положат плитку. Кто-то переживает, что теперь собачникам негде гулять, ведь это было одно из любимых мест прогулок с питомцами. На официальной странице 300-летнего юбилея Перми в соцсети «ВКонтакте» выложили пост, где пояснили, что на участке, где началось благоустройство, появится пешеходный сквер со скамейками, раскидистыми ольхами, березами, грушами и кленами. Из кустарников посадят миндаль и можжевельник.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми к юбилею города в Кировском районе ремонтируют два сквера. Делается это за счет предприятий района.

Траву сняли на всем склоне вдоль эспланады Группа «Пермь 300. Готовимся к юбилею вместе!» / vk.com