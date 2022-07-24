Проект к 300-летию Перми оплатил местный бизнес

В Перми к 300-летию города в Кировском районе ремонтируют два сквера. Делается это за счет предприятий района. Сквер ветеранов Афганистана и сквер у ДДК имени Кирова починят на средства, которые они перевели в фонд «Пермь-300», сообщает сайт министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.
«Сквер возле ДДК им. Кирова и сквер ветеранов Афганистана по улице Торговой благоустроят за счет средств предприятий района, которые были перечислены в фонд „Пермь-300“», — говорится на сайте. Работы на объектах уже начаты.
Проектом предусмотрено размещение в скверах различных зон отдыха для занятий спортом и для отдыха в тишине. После благоустройства в сквере у ДДК им. Кирова должны появиться скейт-площадка, большой цветник, скамьи, урны и пр. Работы должны быть завершены уже в этом году.
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