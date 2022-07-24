24 июля 2022
23 июля 2022

Проект к 300-летию Перми оплатил местный бизнес

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Курган, сквер, улица карла маркса, ремонт
Работы должны завершиться уже в этом году Фото:

В Перми к 300-летию города в Кировском районе ремонтируют два сквера. Делается это за счет предприятий района. Сквер ветеранов Афганистана и сквер у ДДК имени Кирова починят на средства, которые они перевели в фонд «Пермь-300», сообщает сайт министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края.

«Сквер возле ДДК им. Кирова и сквер ветеранов Афганистана по улице Торговой благоустроят за счет средств предприятий района, которые были перечислены в фонд „Пермь-300“», — говорится на сайте. Работы на объектах уже начаты.

Проектом предусмотрено размещение в скверах различных зон отдыха для занятий спортом и для отдыха в тишине. После благоустройства в сквере у ДДК им. Кирова должны появиться скейт-площадка, большой цветник, скамьи, урны и пр. Работы должны быть завершены уже в этом году.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Перми к 300-летию города в Кировском районе ремонтируют два сквера. Делается это за счет предприятий района. Сквер ветеранов Афганистана и сквер у ДДК имени Кирова починят на средства, которые они перевели в фонд «Пермь-300», сообщает сайт министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края. «Сквер возле ДДК им. Кирова и сквер ветеранов Афганистана по улице Торговой благоустроят за счет средств предприятий района, которые были перечислены в фонд „Пермь-300“», — говорится на сайте. Работы на объектах уже начаты. Проектом предусмотрено размещение в скверах различных зон отдыха для занятий спортом и для отдыха в тишине. После благоустройства в сквере у ДДК им. Кирова должны появиться скейт-площадка, большой цветник, скамьи, урны и пр. Работы должны быть завершены уже в этом году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...