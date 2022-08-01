На входе в «Шведские продукты» выстроились около 50 человек Фото: Размик Закарян © URA.RU

Огромная очередь выстроилась к открывшемуся магазину «Шведские продукты» от IKEA в екатеринбургском торговом центре «Мега». Как передает корреспондент URA.RU с места событий, попасть в торговую точку хотят несколько десятков человек.

«На входе столпилась огромная очередь. В магазин одновременно пускают не более 20 покупателей», — рассказал корреспондент. На данный момент у входа выстроились порядка 50 человек.

Магазин «Шведские продукты» в Екатеринбурге неожиданно возобновил работу 1 августа. Внутри вместе с едой продают кастрюли, сковородки и другие товары IKEA. Ни в самой компании, ни в ТЦ «Мега» не предупреждали, что точка снова начнет работу.

Компания IKEA в марте закрыла все магазины в России из-за начала спецоперации на Украине. Перед уходом с рынка сеть решила распродать свои товары на онлайн-распродаже. Однако в первый же день сайт IKEA перестал работать. Чтобы продать свои продукты, компания установила автоматы с брусничным джемом, шоколадом, печеньем и другим.

Фото: Размик Закарян © URA.RU