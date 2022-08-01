Тюменский бизнесмен оштрафован за махинации с субсидиями

02 августа 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Директор ишимской УК присвоил себе 21 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Директор ООО «Ремонтно-управляющая компания Ишима» был оштрафован на 150 тыс. рублей за то, что под видом возмещения затрат на временное трудоустройство граждан, получил от государства субсидию, которую присвоил себе. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что он попытался оспорить соответствующий вердикт Ишимского городского суда, на безрезультатно. «Как стало известно из приговора, используя свое служебное положение, глава этого предприятия ввел в заблуждение сотрудников ГАУ ТО „Центр занятости населения Ишима и Ишимского района“. Под видом возмещения затрат на временное трудоустройство граждан, он получил от государства субсидию и присвоил 21 тыс. 320 бюджетных рублей, которые потратил по своему усмотрению», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Там добавили, что мужчина был признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и оштрафован на 150 тыс. рублей. Ишимец не согласился с назначенной суммой и подал апелляцию на решение суда, в которой потребовал снизить сумму штрафа до 100 тыс. рублей. Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного оставила ее без удовлетворения.

Директор ООО «Ремонтно-управляющая компания Ишима» был оштрафован на 150 тыс. рублей за то, что под видом возмещения затрат на временное трудоустройство граждан, получил от государства субсидию, которую присвоил себе. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что он попытался оспорить соответствующий вердикт Ишимского городского суда, на безрезультатно. «Как стало известно из приговора, используя свое служебное положение, глава этого предприятия ввел в заблуждение сотрудников ГАУ ТО „Центр занятости населения Ишима и Ишимского района“. Под видом возмещения затрат на временное трудоустройство граждан, он получил от государства субсидию и присвоил 21 тыс. 320 бюджетных рублей, которые потратил по своему усмотрению», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы региона. Там добавили, что мужчина был признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и оштрафован на 150 тыс. рублей. Ишимец не согласился с назначенной суммой и подал апелляцию на решение суда, в которой потребовал снизить сумму штрафа до 100 тыс. рублей. Судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного оставила ее без удовлетворения.