Текслер нашел замену заму управделами правительства

02 августа 2022 в 22:25 Размер текста - 17 +

Предшественник Вадима Ярмоловича ушел на повышение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области назначен Вадим Ярмолович. Соответствующий документ подписал губернатор региона Алексей Текслер. «Назначить Ярмоловича Вадима Валентиновича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области. Установлен испытательный срок продолжительностью три месяца», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Сергей Галкин был повышен в должности до первого зама. До Галкина первым замглавы управделами губернатора и правительства была Нана Швелидзе. Она занимала эту должность с 2019 года. В феврале 2022 года она выиграла конкурс на должность руководителя аппарата законодательного собрания Челябинской области.

Заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области назначен Вадим Ярмолович. Соответствующий документ подписал губернатор региона Алексей Текслер. «Назначить Ярмоловича Вадима Валентиновича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области. Установлен испытательный срок продолжительностью три месяца», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Сергей Галкин был повышен в должности до первого зама. До Галкина первым замглавы управделами губернатора и правительства была Нана Швелидзе. Она занимала эту должность с 2019 года. В феврале 2022 года она выиграла конкурс на должность руководителя аппарата законодательного собрания Челябинской области.