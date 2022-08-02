Текслер нашел замену заму управделами правительства

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, кресло, глава
Предшественник Вадима Ярмоловича ушел на повышение Фото:

Заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области назначен Вадим Ярмолович. Соответствующий документ подписал губернатор региона Алексей Текслер.

«Назначить Ярмоловича Вадима Валентиновича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области. Установлен испытательный срок продолжительностью три месяца», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Сергей Галкин был повышен в должности до первого зама. До Галкина первым замглавы управделами губернатора и правительства была Нана Швелидзе. Она занимала эту должность с 2019 года. В феврале 2022 года она выиграла конкурс на должность руководителя аппарата законодательного собрания Челябинской области.

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Заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области назначен Вадим Ярмолович. Соответствующий документ подписал губернатор региона Алексей Текслер. «Назначить Ярмоловича Вадима Валентиновича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области. Установлен испытательный срок продолжительностью три месяца», — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Сергей Галкин был повышен в должности до первого зама. До Галкина первым замглавы управделами губернатора и правительства была Нана Швелидзе. Она занимала эту должность с 2019 года. В феврале 2022 года она выиграла конкурс на должность руководителя аппарата законодательного собрания Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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