Замглавы управделами челябинского губернатора повышен в должности

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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, портфель, должность, кресло, назначение
Первым замом управляющего делами губернатора стал Сергей Галкин Фото:

Заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Сергей Галкин повышен в должности до первого зама. Документ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Галкина Сергея Сергеевича первым заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области, освободив от ранее замещающей должности. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в постановлении.

До Галкина первым замглавы управделами губернатора и правительства была Нана Швелидзе. Она занимала эту должность с 2019 года. В феврале 2022 года она выиграла конкурс на должность руководителя аппарата законодательного собрания Челябинской области.

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Заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Сергей Галкин повышен в должности до первого зама. Документ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Назначить Галкина Сергея Сергеевича первым заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области, освободив от ранее замещающей должности. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в постановлении. До Галкина первым замглавы управделами губернатора и правительства была Нана Швелидзе. Она занимала эту должность с 2019 года. В феврале 2022 года она выиграла конкурс на должность руководителя аппарата законодательного собрания Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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