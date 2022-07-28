Замглавы управделами челябинского губернатора повышен в должности

Первым замом управляющего делами губернатора стал Сергей Галкин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Сергей Галкин повышен в должности до первого зама. Документ о назначении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Галкина Сергея Сергеевича первым заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области, освободив от ранее замещающей должности. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его подписания», — говорится в постановлении.

До Галкина первым замглавы управделами губернатора и правительства была Нана Швелидзе. Она занимала эту должность с 2019 года. В феврале 2022 года она выиграла конкурс на должность руководителя аппарата законодательного собрания Челябинской области.