В Каслинском районе (Челябинская область) простятся с Александром Юсуповым, погибшим на Украине при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Информацию об этом сообщили в администрации муниципального района.
«Администрация Каслинского муниципального района, Собрание депутатов района выражают искренние соболезнование семье и близким Александра Фердинандовича Юсупова. Он скончался 31 июля в госпитале от ран, полученных при выполнении специальной операции на территории Украины», — говорится в официальной группе «Администрация Каслинского муниципального района» во «ВКонтакте».
О дате и месте проведения траурного мероприятия в честь Александра Юсупова районные власти сообщат дополнительно. Жители Каслей начали высказывать в соцсетях массовые соболезнования семье погибшего военнослужащего.
Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.
О дате и месте проведения траурного мероприятия в честь Александра Юсупова районные власти сообщат дополнительно
Фото: скрин с сайта «Администрация Каслинского муниципального района» во «ВКонтакте»
В Каслинском районе (Челябинская область) простятся с Александром Юсуповым, погибшим на Украине при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Информацию об этом сообщили в администрации муниципального района. «Администрация Каслинского муниципального района, Собрание депутатов района выражают искренние соболезнование семье и близким Александра Фердинандовича Юсупова. Он скончался 31 июля в госпитале от ран, полученных при выполнении специальной операции на территории Украины», — говорится в официальной группе «Администрация Каслинского муниципального района» во «ВКонтакте». О дате и месте проведения траурного мероприятия в честь Александра Юсупова районные власти сообщат дополнительно. Жители Каслей начали высказывать в соцсетях массовые соболезнования семье погибшего военнослужащего. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.