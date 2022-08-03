В Каслинском районе простятся с бойцом, погибшим на Украине. Фото

04 августа 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Александр Юсупов скончался 31 июля в госпитале от ран, полученных при выполнении спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Каслинском районе (Челябинская область) простятся с Александром Юсуповым, погибшим на Украине при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Информацию об этом сообщили в администрации муниципального района. «Администрация Каслинского муниципального района, Собрание депутатов района выражают искренние соболезнование семье и близким Александра Фердинандовича Юсупова. Он скончался 31 июля в госпитале от ран, полученных при выполнении специальной операции на территории Украины», — говорится в официальной группе «Администрация Каслинского муниципального района» во «ВКонтакте». О дате и месте проведения траурного мероприятия в честь Александра Юсупова районные власти сообщат дополнительно. Жители Каслей начали высказывать в соцсетях массовые соболезнования семье погибшего военнослужащего. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами. О дате и месте проведения траурного мероприятия в честь Александра Юсупова районные власти сообщат дополнительно Фото: скрин с сайта «Администрация Каслинского муниципального района» во «ВКонтакте»

В Каслинском районе (Челябинская область) простятся с Александром Юсуповым, погибшим на Украине при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Информацию об этом сообщили в администрации муниципального района. «Администрация Каслинского муниципального района, Собрание депутатов района выражают искренние соболезнование семье и близким Александра Фердинандовича Юсупова. Он скончался 31 июля в госпитале от ран, полученных при выполнении специальной операции на территории Украины», — говорится в официальной группе «Администрация Каслинского муниципального района» во «ВКонтакте». О дате и месте проведения траурного мероприятия в честь Александра Юсупова районные власти сообщат дополнительно. Жители Каслей начали высказывать в соцсетях массовые соболезнования семье погибшего военнослужащего. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.