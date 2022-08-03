03 августа 2022

В Каслинском районе простятся с бойцом, погибшим на Украине. Фото

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, боевые действия, воин, донбасс, война, армия россии, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Александр Юсупов скончался 31 июля в госпитале от ран, полученных при выполнении спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Каслинском районе (Челябинская область) простятся с Александром Юсуповым, погибшим на Украине при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Информацию об этом сообщили в администрации муниципального района.

«Администрация Каслинского муниципального района, Собрание депутатов района выражают искренние соболезнование семье и близким Александра Фердинандовича Юсупова. Он скончался 31 июля в госпитале от ран, полученных при выполнении специальной операции на территории Украины», — говорится в официальной группе «Администрация Каслинского муниципального района» во «ВКонтакте».

О дате и месте проведения траурного мероприятия в честь Александра Юсупова районные власти сообщат дополнительно. Жители Каслей начали высказывать в соцсетях массовые соболезнования семье погибшего военнослужащего.

Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.

О дате и месте проведения траурного мероприятия в честь Александра Юсупова районные власти сообщат дополнительно
Фото:

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В Каслинском районе (Челябинская область) простятся с Александром Юсуповым, погибшим на Украине при выполнении задач в ходе специальной военной операции. Информацию об этом сообщили в администрации муниципального района. «Администрация Каслинского муниципального района, Собрание депутатов района выражают искренние соболезнование семье и близким Александра Фердинандовича Юсупова. Он скончался 31 июля в госпитале от ран, полученных при выполнении специальной операции на территории Украины», — говорится в официальной группе «Администрация Каслинского муниципального района» во «ВКонтакте». О дате и месте проведения траурного мероприятия в честь Александра Юсупова районные власти сообщат дополнительно. Жители Каслей начали высказывать в соцсетях массовые соболезнования семье погибшего военнослужащего. Спецоперация вооруженных сил РФ по завершению восьмилетней агрессии Украины против Донецка и Луганска началась 24 февраля. Обязательным условием для российских вооруженных сил в этой операции является корректное и осторожное отношение к мирным жителям соседней республики, а также уважительное обращение со сдавшимися украинскими солдатами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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