В мэрию Нижневартовска пришел новый чиновник из Тюмени

Вадим Ряска работал начальником отдела госконтроля управления строительства Тюменской областиФото: департамент общественных и внешних связей Нижневартовска
В мэрии Нижневартовска (ХМАО) назначили нового директора департамента муниципальной собственности. Им стал бывший начальник отдела госконтроля управления строительства Тюменской области Вадим Ряска. Об этом сообщили в городской администрации.
«На должность директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Нижневартовска с 3 августа назначен Ряска Вадим Иванович. Ранее Вадим Ряска занимал должность начальника отдела государственного контроля (надзора) главного управления строительства Тюменской области», — говорится на сайте мэрии Нижневартовска.
Известно, что Ряска раньше работал директором департамента имущественных и земельных отношений администрации Нягани (ХМАО). Чиновник имеет высшее юридическое образование. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске вице-мэр Татьяна Шилова уходила в отставку. Чиновница курировала блок муниципальной собственности.
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В мэрии Нижневартовска (ХМАО) назначили нового директора департамента муниципальной собственности. Им стал бывший начальник отдела госконтроля управления строительства Тюменской области Вадим Ряска. Об этом сообщили в городской администрации. «На должность директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Нижневартовска с 3 августа назначен Ряска Вадим Иванович. Ранее Вадим Ряска занимал должность начальника отдела государственного контроля (надзора) главного управления строительства Тюменской области», — говорится на сайте мэрии Нижневартовска. Известно, что Ряска раньше работал директором департамента имущественных и земельных отношений администрации Нягани (ХМАО). Чиновник имеет высшее юридическое образование. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске вице-мэр Татьяна Шилова уходила в отставку. Чиновница курировала блок муниципальной собственности.