В мэрию Нижневартовска пришел новый чиновник из Тюмени

04 августа 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Вадим Ряска работал начальником отдела госконтроля управления строительства Тюменской области Фото: департамент общественных и внешних связей Нижневартовска В мэрии Нижневартовска (ХМАО) назначили нового директора департамента муниципальной собственности. Им стал бывший начальник отдела госконтроля управления строительства Тюменской области Вадим Ряска. Об этом сообщили в городской администрации. «На должность директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Нижневартовска с 3 августа назначен Ряска Вадим Иванович. Ранее Вадим Ряска занимал должность начальника отдела государственного контроля (надзора) главного управления строительства Тюменской области», — говорится на сайте мэрии Нижневартовска. Известно, что Ряска раньше работал директором департамента имущественных и земельных отношений администрации Нягани (ХМАО). Чиновник имеет высшее юридическое образование. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске вице-мэр Татьяна Шилова уходила в отставку. Чиновница курировала блок муниципальной собственности.

В мэрии Нижневартовска (ХМАО) назначили нового директора департамента муниципальной собственности. Им стал бывший начальник отдела госконтроля управления строительства Тюменской области Вадим Ряска. Об этом сообщили в городской администрации. «На должность директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Нижневартовска с 3 августа назначен Ряска Вадим Иванович. Ранее Вадим Ряска занимал должность начальника отдела государственного контроля (надзора) главного управления строительства Тюменской области», — говорится на сайте мэрии Нижневартовска. Известно, что Ряска раньше работал директором департамента имущественных и земельных отношений администрации Нягани (ХМАО). Чиновник имеет высшее юридическое образование. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске вице-мэр Татьяна Шилова уходила в отставку. Чиновница курировала блок муниципальной собственности.