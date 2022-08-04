В мэрию Нижневартовска пришел новый чиновник из Тюмени

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Вадим Ряска работал начальником отдела госконтроля управления строительства Тюменской области Фото:

В мэрии Нижневартовска (ХМАО) назначили нового директора департамента муниципальной собственности. Им стал бывший начальник отдела госконтроля управления строительства Тюменской области Вадим Ряска. Об этом сообщили в городской администрации.

«На должность директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Нижневартовска с 3 августа назначен Ряска Вадим Иванович. Ранее Вадим Ряска занимал должность начальника отдела государственного контроля (надзора) главного управления строительства Тюменской области», — говорится на сайте мэрии Нижневартовска.

Известно, что Ряска раньше работал директором департамента имущественных и земельных отношений администрации Нягани (ХМАО). Чиновник имеет высшее юридическое образование. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске вице-мэр Татьяна Шилова уходила в отставку. Чиновница курировала блок муниципальной собственности.

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В мэрии Нижневартовска (ХМАО) назначили нового директора департамента муниципальной собственности. Им стал бывший начальник отдела госконтроля управления строительства Тюменской области Вадим Ряска. Об этом сообщили в городской администрации. «На должность директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Нижневартовска с 3 августа назначен Ряска Вадим Иванович. Ранее Вадим Ряска занимал должность начальника отдела государственного контроля (надзора) главного управления строительства Тюменской области», — говорится на сайте мэрии Нижневартовска. Известно, что Ряска раньше работал директором департамента имущественных и земельных отношений администрации Нягани (ХМАО). Чиновник имеет высшее юридическое образование. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске вице-мэр Татьяна Шилова уходила в отставку. Чиновница курировала блок муниципальной собственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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