Немцев возмутила жалоба Украины на запрет антироссийской выставки

Германия отказалась проводить выставку разбитой российской техники (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Немецкие пользователи социальной сети Twitter (заблокирована в РФ) раскритиковали экс-посла Украины в ФРГ Андрея Мельника за его резкое высказывание о властях Германии. Бывший посол обрушился на немецкое правительство за отказ провести выставку разбитой российской техники.

«Эта отмена — настоящий скандал! Я обращаюсь к мэру (Берлина) Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить это странное решение и разрешить проведение выставки танков в Берлине. Это означало бы настоящую солидарность с Украиной», — заявил Мельник.

«Совершенно правильное, законное решение отказаться от этого абсурдного „проекта“», — пишет пользователь Lehmann Paul/Horst. «Мы отправляем миллиарды евро, оружие, гуманитарную помощь, миллиарды тяжелых грузов. Сколько еще тебе нужно солидарности?» — недоумевает HuginMunin. «Кому, черт возьми, нужна выставка танков? Прочь эти вещи, подальше! Это не имеет ничего общего с солидарностью», — возмущается haimoto. «Что дальше будете демонстрироваться?! Виселицу, на которой в Ираке повесили Саддама Хусейна, или модель дома бен Ладена, чтобы „испытать“. Бред», — пишет lexo. «Господин Мельник, думаю, вам следует отправиться на фронт», — иронизирует Nr.Zehn. «Боже, храни нас от таких послов как Мельник!» — пишет Helmut Rungenhagen. «У тебя нет других забот? Поставь эти чертовы танки у себя во дворе на Украине», — негодует oneearth.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с должности посла Украины в ФРГ. Он занимал эту должность с 2014 года. В Германии он прославился язвительными высказываниями в адрес местной власти. В частности, он называл канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».