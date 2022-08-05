Кому принадлежит машина, неизвестно (архивное фото)
В Екатеринбурге во время строительных работ на ул. Крауля, 78 в яму упал экскаватор. Об этом рассказал очевидец.
«Его [экскаватор] сейчас, походу, откапывают. А потом будут вкатывать», — поделился подписчик telegram-канала «Свет».
Кто проводит работы на участке, он не уточнил. Судя по видео, возле дома могут менять коммунальные сети. В пресс-службе «Водоканала» корреспонденту на момент публикации не ответили.
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