На стройке в Екатеринбурге экскаватор провалился в яму. Видео

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Кому принадлежит машина, неизвестно (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге во время строительных работ на ул. Крауля, 78 в яму упал экскаватор. Об этом рассказал очевидец.

«Его [экскаватор] сейчас, походу, откапывают. А потом будут вкатывать», — поделился подписчик telegram-канала «Свет».

Кто проводит работы на участке, он не уточнил. Судя по видео, возле дома могут менять коммунальные сети. В пресс-службе «Водоканала» корреспонденту на момент публикации не ответили.

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В Екатеринбурге во время строительных работ на ул. Крауля, 78 в яму упал экскаватор. Об этом рассказал очевидец. «Его [экскаватор] сейчас, походу, откапывают. А потом будут вкатывать», — поделился подписчик telegram-канала «Свет». Кто проводит работы на участке, он не уточнил. Судя по видео, возле дома могут менять коммунальные сети. В пресс-службе «Водоканала» корреспонденту на момент публикации не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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