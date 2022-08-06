06 августа 2022
05 августа 2022

В Тюмени неизвестные выкинули кошку с шестого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Георгием Сатаровым. Москва, кошка, кот, котик, милота, британка, британская короткошерстая
Очевидцы сообщили, что кошка доставлена в ветеринарную клинику Фото:

В Тюмени на улице Московский тракт неизвестные выкинули из окна шестого этажа кошку. Об этом сообщили очевидцы в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». По словам жителей, животное отвезли в ветеринарную клинику.

«С 6-го этажа дома по ул. Московский тракт 167, кто-то со смехом выкинул кошку из окна. Местные ребята, которые стали очевидцами инцидента, говорят что животное, как минимум, получило шок и сотрясение. Ее увезли в ветеринарную клинику», — рассказали очевидцы в соцсетях.

Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что тюменцы выбросили кота с десятого этажа. По словам очевидцев, неизвестные также выбили окно на балконе.

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В Тюмени на улице Московский тракт неизвестные выкинули из окна шестого этажа кошку. Об этом сообщили очевидцы в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». По словам жителей, животное отвезли в ветеринарную клинику. «С 6-го этажа дома по ул. Московский тракт 167, кто-то со смехом выкинул кошку из окна. Местные ребята, которые стали очевидцами инцидента, говорят что животное, как минимум, получило шок и сотрясение. Ее увезли в ветеринарную клинику», — рассказали очевидцы в соцсетях. Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что тюменцы выбросили кота с десятого этажа. По словам очевидцев, неизвестные также выбили окно на балконе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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