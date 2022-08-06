Очевидцы сообщили, что кошка доставлена в ветеринарную клинику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени на улице Московский тракт неизвестные выкинули из окна шестого этажа кошку. Об этом сообщили очевидцы в группе «ЧП Тюмень ЧС» в социальной сети «ВКонтакте». По словам жителей, животное отвезли в ветеринарную клинику.

«С 6-го этажа дома по ул. Московский тракт 167, кто-то со смехом выкинул кошку из окна. Местные ребята, которые стали очевидцами инцидента, говорят что животное, как минимум, получило шок и сотрясение. Ее увезли в ветеринарную клинику», — рассказали очевидцы в соцсетях.

Агентство URA.RU направило запрос в УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.