JP: Израиль был обстрелян после перемирия с «Исламским джихадом»*

08 августа 2022 в 04:50 Размер текста - 17 +

Это произошло уже после вступления в силу режима прекращения огня в палестинском анклаве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU После вступления в силу режима прекращения огня в палестинском анклаве несколько снарядов было запущено с территории сектора Газа в сторону Израиля. Об этом доложили журналисты газеты The Jerusalem Post. «По израильским поселениям у границы с сектором Газа в воскресенье вечером выпущены ракеты, таким образом нарушено перемирие, достигнутое между Израилем и палестинским „Исламским джихадом“*, всего через восемь минут после его вступления в силу», — передает издание. Государственное радио Kan уточнило, что одна из ракет упала на открытой местности в районе населенного пункта Эшколь. В результате обстрела никто не пострадал. Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» в Газе. Террористическая группировка «Исламский джихад» подтвердила заключение перемирия с Израилем 7 августа. Режим прекращения огня между враждующими сторонами вступил в силу 7 августа в 23:30 по московскому времени. При этом генсек запрещенного в РФ движения ан-Нахале пригрозил возобновлением обстрелов, если противник не выполнит условия движения палестинского сопротивления. *«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией.

После вступления в силу режима прекращения огня в палестинском анклаве несколько снарядов было запущено с территории сектора Газа в сторону Израиля. Об этом доложили журналисты газеты The Jerusalem Post. «По израильским поселениям у границы с сектором Газа в воскресенье вечером выпущены ракеты, таким образом нарушено перемирие, достигнутое между Израилем и палестинским „Исламским джихадом“*, всего через восемь минут после его вступления в силу», — передает издание. Государственное радио Kan уточнило, что одна из ракет упала на открытой местности в районе населенного пункта Эшколь. В результате обстрела никто не пострадал. Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» в Газе. Террористическая группировка «Исламский джихад» подтвердила заключение перемирия с Израилем 7 августа. Режим прекращения огня между враждующими сторонами вступил в силу 7 августа в 23:30 по московскому времени. При этом генсек запрещенного в РФ движения ан-Нахале пригрозил возобновлением обстрелов, если противник не выполнит условия движения палестинского сопротивления. *«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией.