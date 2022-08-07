07 августа 2022

JP: Израиль был обстрелян после перемирия с «Исламским джихадом»*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., взрыв
Это произошло уже после вступления в силу режима прекращения огня в палестинском анклаве Фото:

После вступления в силу режима прекращения огня в палестинском анклаве несколько снарядов было запущено с территории сектора Газа в сторону Израиля. Об этом доложили журналисты газеты The Jerusalem Post.

«По израильским поселениям у границы с сектором Газа в воскресенье вечером выпущены ракеты, таким образом нарушено перемирие, достигнутое между Израилем и палестинским „Исламским джихадом“*, всего через восемь минут после его вступления в силу», — передает издание. Государственное радио Kan уточнило, что одна из ракет упала на открытой местности в районе населенного пункта Эшколь. В результате обстрела никто не пострадал.

Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» в Газе. Террористическая группировка «Исламский джихад» подтвердила заключение перемирия с Израилем 7 августа. Режим прекращения огня между враждующими сторонами вступил в силу 7 августа в 23:30 по московскому времени. При этом генсек запрещенного в РФ движения ан-Нахале пригрозил возобновлением обстрелов, если противник не выполнит условия движения палестинского сопротивления.

*«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

После вступления в силу режима прекращения огня в палестинском анклаве несколько снарядов было запущено с территории сектора Газа в сторону Израиля. Об этом доложили журналисты газеты The Jerusalem Post. «По израильским поселениям у границы с сектором Газа в воскресенье вечером выпущены ракеты, таким образом нарушено перемирие, достигнутое между Израилем и палестинским „Исламским джихадом“*, всего через восемь минут после его вступления в силу», — передает издание. Государственное радио Kan уточнило, что одна из ракет упала на открытой местности в районе населенного пункта Эшколь. В результате обстрела никто не пострадал. Израиль 5 августа начал операцию «Рассвет» в Газе. Террористическая группировка «Исламский джихад» подтвердила заключение перемирия с Израилем 7 августа. Режим прекращения огня между враждующими сторонами вступил в силу 7 августа в 23:30 по московскому времени. При этом генсек запрещенного в РФ движения ан-Нахале пригрозил возобновлением обстрелов, если противник не выполнит условия движения палестинского сопротивления. *«Исламский джихад» признан в РФ террористической организацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...