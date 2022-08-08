Бывший соратник теневого мэра Перми стал чиновником

Бывший и. о. главы города Соликамск (Пермский край) Игорь Давлетшин назначен первым заместителем главы администрации Свердловского района Перми Александра Филиппова. Место первого зама Филиппова стало вакантным после увольнения с должности Василия Пастуха.
«Глава Свердловского района Перми Александр Филиппов назначил своим первым заместителем бывшего врио главы Соликамска Игоря Давлетшина», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Давлетшин является бывшим соратником депутата гордумы Перми Владимира Плотникова, которого пермской политтусовке негласно называют «теневым мэром». Именно под началом авторитетного депутата Давлетшин в 2000-х годах шел на выборы в пермскую гордуму.
Позднее Давлетшин занял пост замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ, а затем, после ухода с поста мэра Сергея Девяткова, был назначен врио главы Соликамска.
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