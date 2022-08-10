10 августа 2022

Челябинцы готовятся к сбору лечебной ягоды

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Клипарт. Екатеринбург, лето, облепиха, съедобные ягоды
Урожай облепихи ожидают в ближайшие пару недель Фото:

Челябинцы готовятся к сбору лечебной ягоды — облепихи, которая должна поспеть в ближайшие недели. В социальных сетях сборщики делятся друг с другом координатами ягодных мест.

По словам пользователей, в пределах города облепиху можно будет найти за мостом по улице Университетская набережная в сторону бора. Как отмечает пользователь Вадим И, там расположены целые плантации лечебной ягоды. Также облепиху можно найти возле китайских теплиц у поворота на деревню Акбашево.

Другие пользователи рассказали, что находили облепиху в лесах возле СНТ Мичуринец. А также на обочине дороги до Коркино.

Ягодный сезон в Челябинской области начался с земляники и клубники. Затем жители начали собирать малину и жимолость, которая является самой полезной ягодой в мире. Сейчас многие хвастаются урожаем смородины и крыжовника.

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Челябинцы готовятся к сбору лечебной ягоды — облепихи, которая должна поспеть в ближайшие недели. В социальных сетях сборщики делятся друг с другом координатами ягодных мест. По словам пользователей, в пределах города облепиху можно будет найти за мостом по улице Университетская набережная в сторону бора. Как отмечает пользователь Вадим И, там расположены целые плантации лечебной ягоды. Также облепиху можно найти возле китайских теплиц у поворота на деревню Акбашево. Другие пользователи рассказали, что находили облепиху в лесах возле СНТ Мичуринец. А также на обочине дороги до Коркино. Ягодный сезон в Челябинской области начался с земляники и клубники. Затем жители начали собирать малину и жимолость, которая является самой полезной ягодой в мире. Сейчас многие хвастаются урожаем смородины и крыжовника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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