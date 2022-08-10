Челябинцы готовятся к сбору лечебной ягоды

11 августа 2022 в 11:03 Размер текста - 17 +

Урожай облепихи ожидают в ближайшие пару недель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Челябинцы готовятся к сбору лечебной ягоды — облепихи, которая должна поспеть в ближайшие недели. В социальных сетях сборщики делятся друг с другом координатами ягодных мест. По словам пользователей, в пределах города облепиху можно будет найти за мостом по улице Университетская набережная в сторону бора. Как отмечает пользователь Вадим И, там расположены целые плантации лечебной ягоды. Также облепиху можно найти возле китайских теплиц у поворота на деревню Акбашево. Другие пользователи рассказали, что находили облепиху в лесах возле СНТ Мичуринец. А также на обочине дороги до Коркино. Ягодный сезон в Челябинской области начался с земляники и клубники. Затем жители начали собирать малину и жимолость, которая является самой полезной ягодой в мире. Сейчас многие хвастаются урожаем смородины и крыжовника.

Челябинцы готовятся к сбору лечебной ягоды — облепихи, которая должна поспеть в ближайшие недели. В социальных сетях сборщики делятся друг с другом координатами ягодных мест. По словам пользователей, в пределах города облепиху можно будет найти за мостом по улице Университетская набережная в сторону бора. Как отмечает пользователь Вадим И, там расположены целые плантации лечебной ягоды. Также облепиху можно найти возле китайских теплиц у поворота на деревню Акбашево. Другие пользователи рассказали, что находили облепиху в лесах возле СНТ Мичуринец. А также на обочине дороги до Коркино. Ягодный сезон в Челябинской области начался с земляники и клубники. Затем жители начали собирать малину и жимолость, которая является самой полезной ягодой в мире. Сейчас многие хвастаются урожаем смородины и крыжовника.