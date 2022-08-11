Курганцев обвинили в групповом изнасиловании в бане

Двое курганцев подозреваются в групповом изнасиловании женщины в Белозерском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Двоих жителей Белозерского района Курганской области обвиняют в изнасиловании односельчанки в бане. Об этом говорится на сайте следственного управления СК РФ по Курганской области.

«По версии следствия, в июне 2022 года два товарища 30 и 26 лет ворвались в дом к односельчанке в Белозерском районе. Мужчины находились в алкогольном опьянении. Они насильно затащили женщину в баню рядом с домом, где совершили преступление сексуального характера», — указано в сообщении. Мужчин задержали сразу после обращения женщины в полицию.

На время следствия оба подозреваемых заключены под стражу. До этого 30-летний обвиняемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Мужчин обвиняют по нескольким статьям: ч.1 ст. 139 УК РФ — незаконное проникновение в жилище, п.«а» ч.2 ст. 132 УК РФ — насильственные действия сексуального характера с применением насилия и угроз, ч.3 ст. 30, п.«б» ч.2 ст. 131 УК РФ — покушение на изнасилование, п.«б» ч.2 ст. 131 УК РФ — изнасилование. Уголовное дело в ближайшее время рассмотрит Белозерский районный суд.