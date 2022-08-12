В Запорожье назвали единственный способ спасти АЭС от ударов ВСУ

Необходимо выбить ВСУ из населенных пунктов вокруг Запорожской АЭС, считает Владимир Рогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Для защиты Запорожской АЭС от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо выбить их из ближайших населенных пунктов, из которых они ведут артиллерийские обстрелы. Такое мнение высказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Обстрелы Запорожской АЭС подразделениями украинской армии могут прекратиться только в том случае, если выбить ВСУ из Марганца, Никополя, Томаковки. Оттуда они наносят удары по Энергодару», — передает ТАСС слова Рогова.

Ранее ВСУ обстреляли АЭС из РСЗО «Ураган». Удар был нанесен по району хранилища отработанного ядерного топлива. В Кремле заявили, что обстрелы АЭС чреваты катастрофическими последствиями, пишет RT. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что удары ВСУ ведут к ядерной катастрофе, передает «Национальная служба новостей».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ отдал президент РФ Владимир Путин. В ходе спецоперации под контроль российских войск перешла Херсонская и большая часть Запорожской области. В частности, российские войска взяли под контроль Запорожскую АЭС.