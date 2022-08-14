О времени и месте прощания с Ириной Петрухиной в вузе сообщат дополнительно Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУрГГПУ) умерла секретарь приемной комиссии Ирина Петрухина. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе вуза.

«После продолжительной болезни ушла из жизни ответственный секретарь приемной комиссии ЮУрГГПУ Ирина Петрухина. Ректорат и коллеги Ирины Викторовны выражают глубокие соболезнования ее родным и близким», — говорится в заявлении на сайте ЮУрГГПУ.

Ирина Петрухина родилась 25 сентября 1971 года в селе Варна Челябинской области. В 1993 окончила естественно-географический факультет Челябинского государственного педагогического университета по специальности «химия-биология». После этого работала в ЧГПУ на различных должностях.

С 1997 года Петрухина была ответственным секретарем приемной комиссии университета, руководителем учебного центра «Единый государственный экзамен» для учащихся Челябинской области. По ее инициативе открыты учебные центры ЕГЭ в Кыштыме, Карабаше, Миассе, в селах Варна и Еткуль и других территориях региона.

За время работы Петрухина опубликовала более 20 научных и учебно-методических статей. Ее труд отмечен многочисленными благодарностями и грамотами заксобрания области, министерства образования РФ и ректората ЧГПУ. Коллеги вспоминают об Ирине Викторовне как о человеке, бесконечно преданном своему делу. О времени и месте прощания с ней в вузе сообщат дополнительно.