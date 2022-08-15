Свердловский заключенный спас целый поселок от пожара

16 августа 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Осужденный сообщил о пожаре в дежурную часть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Осужденный на принудительные работы предотвратил лесной пожар в Первоуральске, где отбывал наказание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «Осужденный, который отбывает в исправительном центре при КП-66 (деревня Старые Решеты), утром убыл на работу. Подходя к остановке, он увидел дым в лесополосе рядом с дачным поселком. Не растерявшись, он направился к лесному массиву, чтобы проверить источник дыма. Он увидел, что горят сухая трава и деревья. Незамедлительно осужденный сообщил об увиденном в дежурную часть», — сказано в сообщении. На место возгорания выехали сотрудники учреждения для оценки обстановки, были вызваны сотрудники МЧС России. Через полчаса пожар был локализован. «Осужденный проявил активную гражданскую позицию. Он предотвратил лесной пожар и повреждение частных домов поселка», — отметили в ведомстве. Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитался, как местные власти борются с лесными пожарами. По словам главы региона, пожары распространились на площади более 100 гектаров.

Осужденный на принудительные работы предотвратил лесной пожар в Первоуральске, где отбывал наказание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «Осужденный, который отбывает в исправительном центре при КП-66 (деревня Старые Решеты), утром убыл на работу. Подходя к остановке, он увидел дым в лесополосе рядом с дачным поселком. Не растерявшись, он направился к лесному массиву, чтобы проверить источник дыма. Он увидел, что горят сухая трава и деревья. Незамедлительно осужденный сообщил об увиденном в дежурную часть», — сказано в сообщении. На место возгорания выехали сотрудники учреждения для оценки обстановки, были вызваны сотрудники МЧС России. Через полчаса пожар был локализован. «Осужденный проявил активную гражданскую позицию. Он предотвратил лесной пожар и повреждение частных домов поселка», — отметили в ведомстве. Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитался, как местные власти борются с лесными пожарами. По словам главы региона, пожары распространились на площади более 100 гектаров.