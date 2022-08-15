15 августа 2022

Свердловский заключенный спас целый поселок от пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
Осужденный сообщил о пожаре в дежурную часть Фото:
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Лесные пожары в России

Осужденный на принудительные работы предотвратил лесной пожар в Первоуральске, где отбывал наказание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

«Осужденный, который отбывает в исправительном центре при КП-66 (деревня Старые Решеты), утром убыл на работу. Подходя к остановке, он увидел дым в лесополосе рядом с дачным поселком. Не растерявшись, он направился к лесному массиву, чтобы проверить источник дыма. Он увидел, что горят сухая трава и деревья. Незамедлительно осужденный сообщил об увиденном в дежурную часть», — сказано в сообщении.

На место возгорания выехали сотрудники учреждения для оценки обстановки, были вызваны сотрудники МЧС России. Через полчаса пожар был локализован. «Осужденный проявил активную гражданскую позицию. Он предотвратил лесной пожар и повреждение частных домов поселка», — отметили в ведомстве.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитался, как местные власти борются с лесными пожарами. По словам главы региона, пожары распространились на площади более 100 гектаров.

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Осужденный на принудительные работы предотвратил лесной пожар в Первоуральске, где отбывал наказание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. «Осужденный, который отбывает в исправительном центре при КП-66 (деревня Старые Решеты), утром убыл на работу. Подходя к остановке, он увидел дым в лесополосе рядом с дачным поселком. Не растерявшись, он направился к лесному массиву, чтобы проверить источник дыма. Он увидел, что горят сухая трава и деревья. Незамедлительно осужденный сообщил об увиденном в дежурную часть», — сказано в сообщении. На место возгорания выехали сотрудники учреждения для оценки обстановки, были вызваны сотрудники МЧС России. Через полчаса пожар был локализован. «Осужденный проявил активную гражданскую позицию. Он предотвратил лесной пожар и повреждение частных домов поселка», — отметили в ведомстве. Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев отчитался, как местные власти борются с лесными пожарами. По словам главы региона, пожары распространились на площади более 100 гектаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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