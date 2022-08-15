Власти ХМАО спасли от увольнений более тысячи человек

16 августа 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО сократили число возможных увольнений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО за счет экономической помощи предприятиям удалось сохранить рабочие места более чем тысячи человек. Об этом рассказал директор департамента труда и занятости населения ХМАО Валерий Беспояско. «На сегодня под риском увольнения, в связи с ликвидацией организаций либо сокращением штата работников, составляет 772 человека. За последний месяц это количество снизилось на 1158 человек. Ряд организаций, которые заявляли о высвобождении сотрудников, смогли стабилизировать экономическое положение», — сказал Беспояско во время оперативного штаба Югры. Заместитель губернатора Роман Генкель добавил, что одной из самых востребованных мер поддержки является льготное кредитование, общая сумма финансовой поддержки предпринимателей региона составляет 2 млрд 387 млн рублей. Также 23 августа состоится совет по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором будут обсуждаться новые и уже действующие меры поддержки. Ранее URA.RU писало, что под риском увольнения находились почти две тысячи человек, большинство из которых представители строительной сферы. Тогда власти ХМАО заверили, что при необходимости помогут работодателям создать временные рабочие места. При этом власти региона будут выплачивать работодателям МРОТ за каждый месяц работы на таких рабочих местах.

В ХМАО за счет экономической помощи предприятиям удалось сохранить рабочие места более чем тысячи человек. Об этом рассказал директор департамента труда и занятости населения ХМАО Валерий Беспояско. «На сегодня под риском увольнения, в связи с ликвидацией организаций либо сокращением штата работников, составляет 772 человека. За последний месяц это количество снизилось на 1158 человек. Ряд организаций, которые заявляли о высвобождении сотрудников, смогли стабилизировать экономическое положение», — сказал Беспояско во время оперативного штаба Югры. Заместитель губернатора Роман Генкель добавил, что одной из самых востребованных мер поддержки является льготное кредитование, общая сумма финансовой поддержки предпринимателей региона составляет 2 млрд 387 млн рублей. Также 23 августа состоится совет по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором будут обсуждаться новые и уже действующие меры поддержки. Ранее URA.RU писало, что под риском увольнения находились почти две тысячи человек, большинство из которых представители строительной сферы. Тогда власти ХМАО заверили, что при необходимости помогут работодателям создать временные рабочие места. При этом власти региона будут выплачивать работодателям МРОТ за каждый месяц работы на таких рабочих местах.