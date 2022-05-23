Власти ХМАО помогут работодателям не потерять сотрудников

Предприниматели ХМАО получат компенсацию за организацию временных рабочих мест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При необходимости власти ХМАО помогут работодателям создать временные рабочие места. При этом власти региона будут выплачивать работодателям МРОТ за каждый месяц работы на таких рабочих местах. Об этом рассказал директор департамента труда и занятости населения ХМАО Валерий Беспояско во время оперативного штаба Югры.

«Работодатели, которые имеют проблемы с неполной занятостью и высвобождением сотрудников, имеют возможность обратится за помощью по организации временных и общественных работ на своих предприятиях. С компенсацией затрат в виде одного минимального размера оплаты труда за каждый месяц работы», — сказал чиновник.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова при этом заметила, что ситуация на рынке труда становится напряженной. «Принимаемые меры или используемые возможности не в полной мере отвечают на это напряжение», — сказала Комарова. Беспояско ответил, что в ХМАО на данный момент на высвобождении находятся порядка двух тысяч человек. «Эта цифра не меняется в течение месяца. Внешне ситуация выглядит неплохо», — сказал Беспояско.

Ранее URA.RU писало, что компания «Сибпромстрой», один из крупнейших застройщиков ХМАО, объявила о массовом сокращении работников. Это связано с уменьшением объема строительства в регионе.