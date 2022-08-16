Глава ЯНАО рассказал про главную боль городов

17 августа 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Новые дороги делают с ливневками Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, почему в округе отсутствуют ливневки. Информацией об этом поделились в telegram-канале правительства ЯНАО. «Все наши города строились без ливневок. Было не до этого. Везде мерзлота, не было таких задач, не было такого городского пейзажа, цель была одна — построить, где бы жить. Сегодня любые врезки — это не только затратно, но и большие неудобства. Пока мы раскопаем эти центральные улицы, пока все сделаем, это сезон, два, будем дороги перекрывать. Надо синхронизировать это с заменой коммунальных сетей. Когда начинаешь это все планировать, выходит очень серьезное мероприятие. Новые дороги делаем по уму», — рассказал Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой (ЯНАО) затапливает дождевыми водами. Весь город поплыл из-за отсутствия ливневок.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, почему в округе отсутствуют ливневки. Информацией об этом поделились в telegram-канале правительства ЯНАО. «Все наши города строились без ливневок. Было не до этого. Везде мерзлота, не было таких задач, не было такого городского пейзажа, цель была одна — построить, где бы жить. Сегодня любые врезки — это не только затратно, но и большие неудобства. Пока мы раскопаем эти центральные улицы, пока все сделаем, это сезон, два, будем дороги перекрывать. Надо синхронизировать это с заменой коммунальных сетей. Когда начинаешь это все планировать, выходит очень серьезное мероприятие. Новые дороги делаем по уму», — рассказал Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой (ЯНАО) затапливает дождевыми водами. Весь город поплыл из-за отсутствия ливневок.