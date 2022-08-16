16 августа 2022

Глава ЯНАО рассказал про главную боль городов

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, ливневая канализация, ливневка
Новые дороги делают с ливневками Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, почему в округе отсутствуют ливневки. Информацией об этом поделились в telegram-канале правительства ЯНАО.

«Все наши города строились без ливневок. Было не до этого. Везде мерзлота, не было таких задач, не было такого городского пейзажа, цель была одна — построить, где бы жить. Сегодня любые врезки — это не только затратно, но и большие неудобства. Пока мы раскопаем эти центральные улицы, пока все сделаем, это сезон, два, будем дороги перекрывать. Надо синхронизировать это с заменой коммунальных сетей. Когда начинаешь это все планировать, выходит очень серьезное мероприятие. Новые дороги делаем по уму», — рассказал Артюхов.

Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой (ЯНАО) затапливает дождевыми водами. Весь город поплыл из-за отсутствия ливневок.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал, почему в округе отсутствуют ливневки. Информацией об этом поделились в telegram-канале правительства ЯНАО. «Все наши города строились без ливневок. Было не до этого. Везде мерзлота, не было таких задач, не было такого городского пейзажа, цель была одна — построить, где бы жить. Сегодня любые врезки — это не только затратно, но и большие неудобства. Пока мы раскопаем эти центральные улицы, пока все сделаем, это сезон, два, будем дороги перекрывать. Надо синхронизировать это с заменой коммунальных сетей. Когда начинаешь это все планировать, выходит очень серьезное мероприятие. Новые дороги делаем по уму», — рассказал Артюхов. Ранее URA.RU сообщало, что Новый Уренгой (ЯНАО) затапливает дождевыми водами. Весь город поплыл из-за отсутствия ливневок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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