13 августа 2022
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11 августа 2022

Новый Уренгой затапливает дождевыми водами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Долгожданный дождь. Тюмень, лужа, дождь
Жители жалуются на отсутствие ливневой канализации. Фото:

Новый Уренгой (ЯНАО) затапливает дождевыми водами. Об этом сообщается в местных группах в социальных сетях.

«Весь город поплыл, пешком вообще нереально пройти! Почему у нас „ливневок“ нигде нет?», — спрашивает анонимный автор поста.

Ранее URA.RU рассказывало о прогнозе погоды на эти выходные. Так, в ЯНАО столбики термометров опустятся до +12 °С. Порывы ветра местами достигнут 17 м/с, пройдут дожди и в некоторых районах будут грозы.

Жители Нового Уренгоя жалуются, что невозможно пройти по дорогам.

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Новый Уренгой (ЯНАО) затапливает дождевыми водами. Об этом сообщается в местных группах в социальных сетях. «Весь город поплыл, пешком вообще нереально пройти! Почему у нас „ливневок“ нигде нет?», — спрашивает анонимный автор поста. Ранее URA.RU рассказывало о прогнозе погоды на эти выходные. Так, в ЯНАО столбики термометров опустятся до +12 °С. Порывы ветра местами достигнут 17 м/с, пройдут дожди и в некоторых районах будут грозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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