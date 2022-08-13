Жители жалуются на отсутствие ливневой канализации.
Новый Уренгой (ЯНАО) затапливает дождевыми водами. Об этом сообщается в местных группах в социальных сетях.
«Весь город поплыл, пешком вообще нереально пройти! Почему у нас „ливневок“ нигде нет?», — спрашивает анонимный автор поста.
Ранее URA.RU рассказывало о прогнозе погоды на эти выходные. Так, в ЯНАО столбики термометров опустятся до +12 °С. Порывы ветра местами достигнут 17 м/с, пройдут дожди и в некоторых районах будут грозы.
Жители Нового Уренгоя жалуются, что невозможно пройти по дорогам.
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