Новый Уренгой затапливает дождевыми водами. Фото

14 августа 2022 в 06:32 Размер текста - 17 +

Жители жалуются на отсутствие ливневой канализации. Фото: Денис Моргунов © URA.RU Новый Уренгой (ЯНАО) затапливает дождевыми водами. Об этом сообщается в местных группах в социальных сетях. «Весь город поплыл, пешком вообще нереально пройти! Почему у нас „ливневок“ нигде нет?», — спрашивает анонимный автор поста. Ранее URA.RU рассказывало о прогнозе погоды на эти выходные. Так, в ЯНАО столбики термометров опустятся до +12 °С. Порывы ветра местами достигнут 17 м/с, пройдут дожди и в некоторых районах будут грозы. Жители Нового Уренгоя жалуются, что невозможно пройти по дорогам. Группа ВК «Аварийный Новый Уренгой»

Новый Уренгой (ЯНАО) затапливает дождевыми водами. Об этом сообщается в местных группах в социальных сетях. «Весь город поплыл, пешком вообще нереально пройти! Почему у нас „ливневок“ нигде нет?», — спрашивает анонимный автор поста. Ранее URA.RU рассказывало о прогнозе погоды на эти выходные. Так, в ЯНАО столбики термометров опустятся до +12 °С. Порывы ветра местами достигнут 17 м/с, пройдут дожди и в некоторых районах будут грозы.