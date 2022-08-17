Челябинскому депутату Госдумы Бурматову грозят судом из-за ухи

Владимир Бурматов сообщил, что академикам надо сотрудничать со следствием, а не писать встречные иски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Академики РАН Сергей Желтов, Игорь Каляев и профессор Владимир Заборовский, которых челябинский депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов обвинил в незаконной рыбалке на краснокнижного тайменя, подадут встречный иск о защите чести и достоинства. Бурматов заявил URA.RU, что академики суд проиграют.

«Очень хотелось бы, чтобы заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, прежде чем делать публичные заявления, внимательно изучил законы и нормативные акты, за которые он отвечает. Поскольку в необоснованных заявлениях господина Бурматова наличествуют признаки публичной дискредитации не только нас лично, но и всей Российской академии наук, мы собираемся подать в суд исковое заявление о защите нашей чести и достоинства», — пишет Каляев в письме, опубликованном на сайте научно-информационного портала «Поиск», созданного при поддержке академии наук.

В своем письме академик также рассказывает, что рыбалка на тайменя, хариуса и ленка на реке Большой Патом разрешена с 25 июня. Их группа находилась на рыбалке в период с 10 по 15 июля. То есть, утверждает Каляев, их улов вполне можно назвать законным.

URA.RU связалась с Бурматовым. Он сообщил, что ему непонятна такая активность академиков. Если они не совершали преступления, то проверка это покажет. Бурматов отметил, что они сейчас подают иск не о защите своей части и достоинства, а против того, чтобы он исполнял депутатские полномочия. По мнению депутата, он отрабатывал обращение граждан.

Ранее Бурматов заявил о своих намерениях обратиться в полицию и прокуратуру с заявлением на незаконные действия главы Ленского района Якутии Жумарта Абильманова. На видео, которое получил депутат от граждан, Абильманов готовит уху их краснокнижного тайменя.