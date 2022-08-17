Жительница Кургана ищет дочь, которая пропала 22 года назад

17 августа 2022 в 21:02 Размер текста - 17 +

В Кургане женщина рассказала о дочери, пропавшей 22 года назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане женщина разыскивает дочь, которая пропала в 2000-м году. Видео, в котором мать рассказывает о пропавшей дочери, разместил один из telegram-каналов. «22 года — столько жительница Кургана ищет свою пропавшую дочь, а следствие раз за разом заходит в тупик. Женщина уверена, что ее взрослый ребенок находится у биологического отца», — описывает видео автор канала Ural Mash. На видео, записанном в неопознанном парке Кургана, некая женщина рассказывает, что долгое время ищет свою дочь Наталью. Девочка исчезла в 2000-ном году, когда отправилась одна к бабушке, но пропала по дороге. С тех пор ее никто не видел. Полицейские, по словам женщины, не смогли найти дочь. Она предполагает спустя несколько лет, что дочь могла обидеться и уехать к своему родному отцу. Когда мать приехала поговорить со своим бывшим, он не пустил ее в дом, что только укрепило в подозрениях. Однако, по словам женщины, эту версию они в полицию не сообщали. Мать уверена, что ее дочь все еще жива и не теряет надежды ее увидеть. Редакция URA.RU обратилась за комментариями к представителям УМВД. В полиции обещали предоставить ответ позднее.

В Кургане женщина разыскивает дочь, которая пропала в 2000-м году. Видео, в котором мать рассказывает о пропавшей дочери, разместил один из telegram-каналов. «22 года — столько жительница Кургана ищет свою пропавшую дочь, а следствие раз за разом заходит в тупик. Женщина уверена, что ее взрослый ребенок находится у биологического отца», — описывает видео автор канала Ural Mash. На видео, записанном в неопознанном парке Кургана, некая женщина рассказывает, что долгое время ищет свою дочь Наталью. Девочка исчезла в 2000-ном году, когда отправилась одна к бабушке, но пропала по дороге. С тех пор ее никто не видел. Полицейские, по словам женщины, не смогли найти дочь. Она предполагает спустя несколько лет, что дочь могла обидеться и уехать к своему родному отцу. Когда мать приехала поговорить со своим бывшим, он не пустил ее в дом, что только укрепило в подозрениях. Однако, по словам женщины, эту версию они в полицию не сообщали. Мать уверена, что ее дочь все еще жива и не теряет надежды ее увидеть. Редакция URA.RU обратилась за комментариями к представителям УМВД. В полиции обещали предоставить ответ позднее.