Жителям ЯНАО разрешили ходить в лес

Власти ЯНАО сняли ограничения на посещение лесов Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО сняли ограничение на посещение лесов. Такую информацию сообщили в правительстве региона.

«Ограничения отменяются с 19 августа, в связи со стабилизацией ситуации с лесными пожарами. В регионе ликвидированы все возгорания», — рассказали представители правительства ЯНАО в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале спасатели потушили все крупные лесные пожары. К тушению возгораний в ЯНАО привлекли около 400 человек, почти сто из которых прибыли из федерального резерва.