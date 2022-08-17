17 августа 2022

Жителям ЯНАО разрешили ходить в лес

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Поселки Джабык и Запасное. Челябинская область, сгоревший лес, последствия пожара
Власти ЯНАО сняли ограничения на посещение лесов Фото:

В ЯНАО сняли ограничение на посещение лесов. Такую информацию сообщили в правительстве региона.

«Ограничения отменяются с 19 августа, в связи со стабилизацией ситуации с лесными пожарами. В регионе ликвидированы все возгорания», — рассказали представители правительства ЯНАО в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале спасатели потушили все крупные лесные пожары. К тушению возгораний в ЯНАО привлекли около 400 человек, почти сто из которых прибыли из федерального резерва.

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В ЯНАО сняли ограничение на посещение лесов. Такую информацию сообщили в правительстве региона. «Ограничения отменяются с 19 августа, в связи со стабилизацией ситуации с лесными пожарами. В регионе ликвидированы все возгорания», — рассказали представители правительства ЯНАО в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале спасатели потушили все крупные лесные пожары. К тушению возгораний в ЯНАО привлекли около 400 человек, почти сто из которых прибыли из федерального резерва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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