19 августа 2022

Водитель в Озерске погиб, врезавшись в дерево. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, дпс, полиция дпс
Водитель ранее не привлекался к ответственности за нарушение ПДД Фото:

Водитель Mazda 6 в Озерске (Челябинская область) погиб при столкновении с деревом. Авария случилась рано утром в субботу на 8-м километре шоссе Татышское.

«Водитель, управляя автомобилем марки Mazda 6, на изгибе дороги не выбрал безопасную скорость движения. Он допустил занос на обочину слева по ходу движения автомобиля, съехал в кювет. Там он врезался в дерево с последующим опрокидыванием автомобиля», — сообщается в паблике «Полиция Озерска» в соцсети «ВКонтакте».

Водитель 1987 года рождения в результате ДТП скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Он имел стаж вождения 13 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

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Водитель Mazda 6 в Озерске (Челябинская область) погиб при столкновении с деревом. Авария случилась рано утром в субботу на 8-м километре шоссе Татышское. «Водитель, управляя автомобилем марки Mazda 6, на изгибе дороги не выбрал безопасную скорость движения. Он допустил занос на обочину слева по ходу движения автомобиля, съехал в кювет. Там он врезался в дерево с последующим опрокидыванием автомобиля», — сообщается в паблике «Полиция Озерска» в соцсети «ВКонтакте». Водитель 1987 года рождения в результате ДТП скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Он имел стаж вождения 13 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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