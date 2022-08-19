Водитель ранее не привлекался к ответственности за нарушение ПДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Водитель Mazda 6 в Озерске (Челябинская область) погиб при столкновении с деревом. Авария случилась рано утром в субботу на 8-м километре шоссе Татышское.

«Водитель, управляя автомобилем марки Mazda 6, на изгибе дороги не выбрал безопасную скорость движения. Он допустил занос на обочину слева по ходу движения автомобиля, съехал в кювет. Там он врезался в дерево с последующим опрокидыванием автомобиля», — сообщается в паблике «Полиция Озерска» в соцсети «ВКонтакте».

Водитель 1987 года рождения в результате ДТП скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Он имел стаж вождения 13 лет. К административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Паблик «Полиция Озерска» в соцсети «ВКонтакте»