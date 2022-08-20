Экс-жена сенатора Исакова заступилась за дочь, осудившую СВО

Бывшая жена сенатора Эдуарда Исакова Наталья Томенчук поддерживает свою дочь Диану Исакову, но не разделяет ее политических взглядов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Экс-жена сенатора от ХМАО Эдуарда Исакова Наталья Томенчук поддерживает свою дочь Диану Исакову, которая оказалась в центре скандала после публичной критики российской спецоперации на Украине. Но при этом не разделяет ее политических взглядов. Об этом она рассказала корреспонденту URA.RU.

«Я не разделяю взглядов Дианы по поводу политики нашей страны. Я против насилия, как и множество нормальных здравомыслящих людей, но поддерживаю спецоперацию. Я знаю, за что наша страна сейчас воюет — за наше будущее. Диана тоже выступает против, но по-другому», — заявила Томенчук.

Она также рассказала, что для ее семьи события на Донбассе переживаются глубоко лично, поскольку дед Дианы по материнской линии является уроженцем Украины. Томенчук предложила дочери остаться в Москве и заняться своей жизнью, вкладывать в свое развитие. Женщина отметила, что готова оказать Диане необходимую помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что югорский сенатор Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Экс-жена сенатора Наталья Томенчук осудила бывшего супруга за отречение.

24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основными целями стали освобождение территорий ДНР и ЛНР и спасение мирных жителей от геноцида со стороны киевского режима.