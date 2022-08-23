Инструктор по выживанию Макеев объяснил, как не потеряться в лесу

24 августа 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Человек должен быть подготовленным к плохому сценарию похода в лес Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Чтобы не потеряться в лесу, человек может придерживаться различных стратегий выживания, которые зависят от состояния его здоровья. Об этом в беседе с URA.RU рассказал инструктор по выживанию Михаил Макеев. «Есть стратегии выживания: статическая, динамическая и комбинированная. Если человек потерялся и у него нет никаких повреждений, мешающих ему передвигаться и идти по прямой от ориентира к ориентиру, выходя на линейные объекты, это пожарные рвы, канавы, линии электропередач, дороги, реки, то он должен двигаться только в светлое время суток», — сказал Михаил Макеев. По словам специалиста, человек должен быть подготовленным к различным ситуациям, которые могут произойти во время похода в лес. «Если человек все-таки получил повреждение, то он должен одеться так, чтобы быть ярким пятном, нехарактерным для леса цветом. Разводить огонь, выходить на открытые места и звать на помощь. Важно понимать, что человек не сможет долго кричать, поэтому у него должен быть с собой фонарь и свисток», — уточнил собеседник агентства. «Победа требует подготовки. Тут победа, это благополучное возвращение домой живым и здоровым. Перед тем, как направляться в лес надо поставить в известность родных и близких о планируемом выходе, сообщить маршрут, время по контрольным точкам и оставаться с ними на связи. Нужно взять с собой средства навигации, это мобильные офлайн-карты и телефон с пауэрбанком», — добавил он. Кроме того, Михаил Макеев посоветовал брать теплую одежду, запас воды и нескоропортящуюся еду. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы не потеряться в лесу, человек может придерживаться различных стратегий выживания, которые зависят от состояния его здоровья. Об этом в беседе с URA.RU рассказал инструктор по выживанию Михаил Макеев. «Есть стратегии выживания: статическая, динамическая и комбинированная. Если человек потерялся и у него нет никаких повреждений, мешающих ему передвигаться и идти по прямой от ориентира к ориентиру, выходя на линейные объекты, это пожарные рвы, канавы, линии электропередач, дороги, реки, то он должен двигаться только в светлое время суток», — сказал Михаил Макеев. По словам специалиста, человек должен быть подготовленным к различным ситуациям, которые могут произойти во время похода в лес. «Если человек все-таки получил повреждение, то он должен одеться так, чтобы быть ярким пятном, нехарактерным для леса цветом. Разводить огонь, выходить на открытые места и звать на помощь. Важно понимать, что человек не сможет долго кричать, поэтому у него должен быть с собой фонарь и свисток», — уточнил собеседник агентства. «Победа требует подготовки. Тут победа, это благополучное возвращение домой живым и здоровым. Перед тем, как направляться в лес надо поставить в известность родных и близких о планируемом выходе, сообщить маршрут, время по контрольным точкам и оставаться с ними на связи. Нужно взять с собой средства навигации, это мобильные офлайн-карты и телефон с пауэрбанком», — добавил он. Кроме того, Михаил Макеев посоветовал брать теплую одежду, запас воды и нескоропортящуюся еду.