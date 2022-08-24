В пермском детсаду произошло массовое заболевание детей

25 августа 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

В Перми после посещения детского сада массово заболели дети Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В детском саду № 312 в Перми сразу несколько детей почувствовали себя плохо. Группу даже хотели закрыть на карантин до сентября. Возмущенные ситуацией родители рассказали URA.RU подробности случившегося. «Мой сын почувствовал себя плохо после детского сада, всю ночь его рвало и тошнило, была температура. Утром оказалось, что отравился не только мой ребенок, но еще шестеро воспитанников детского сада, всего в садик не явились семеро детей. Помимо этого, выяснилось, что заведующая пыталась закрыть группу моего сына на карантин и отправить домой даже здоровых детей до 1 сентября. Ситуацию удалось разрешить только после звонка в министерство образования, где заведующей разъяснили, что в данном случае не надо отправлять группу на карантин», — рассказал URA.RU родитель отравившегося ребенка. В беседе с URA.RU заведующая детского сада Юлия Пищальникова сообщила, что произошло не отравление, а заболевание энтеровирусом. Пищальникова отметила, что это никак не может быть связано с организацией питания в дошкольном учреждении, также она сообщила, что департамент образования в курсе ситуации и держит ситуацию под контролем. Агентство направило в краевое управление Роспотребнадзора запрос информации по факту отравления детей, на момент публикации ответ не поступил. Родители отравившихся детей направили заявление в прокуратуру, по их мнению, в действиях заведующей присутствуют признаки нарушения законодательства. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что заявление поступило, оно будет рассмотрено и в установленный законом срок заявителям придет ответ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В детском саду № 312 в Перми сразу несколько детей почувствовали себя плохо. Группу даже хотели закрыть на карантин до сентября. Возмущенные ситуацией родители рассказали URA.RU подробности случившегося. «Мой сын почувствовал себя плохо после детского сада, всю ночь его рвало и тошнило, была температура. Утром оказалось, что отравился не только мой ребенок, но еще шестеро воспитанников детского сада, всего в садик не явились семеро детей. Помимо этого, выяснилось, что заведующая пыталась закрыть группу моего сына на карантин и отправить домой даже здоровых детей до 1 сентября. Ситуацию удалось разрешить только после звонка в министерство образования, где заведующей разъяснили, что в данном случае не надо отправлять группу на карантин», — рассказал URA.RU родитель отравившегося ребенка. В беседе с URA.RU заведующая детского сада Юлия Пищальникова сообщила, что произошло не отравление, а заболевание энтеровирусом. Пищальникова отметила, что это никак не может быть связано с организацией питания в дошкольном учреждении, также она сообщила, что департамент образования в курсе ситуации и держит ситуацию под контролем. Агентство направило в краевое управление Роспотребнадзора запрос информации по факту отравления детей, на момент публикации ответ не поступил. Родители отравившихся детей направили заявление в прокуратуру, по их мнению, в действиях заведующей присутствуют признаки нарушения законодательства. В пресс-службе краевой прокуратуры сообщили, что заявление поступило, оно будет рассмотрено и в установленный законом срок заявителям придет ответ.