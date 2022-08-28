Захарова обвинила Киев в ядерном терроризме

28 августа 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Мария Захарова осудила действия киевского режима Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстрелы ВСУ по приказу Киева Запорожской атомной электростанции в Энергодаре — это ядерный терроризм. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС — это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает, в том числе, и так, как мы сейчас видим», — отметила она в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», трансляция проходила на телеканале «Россия-1». Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных продолжаются с тех пор, как объект перешел под контроль ВС РФ в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Действия ВСУ могут привести к катастрофе. Международное агентство по атомной энергии уже сформировало группу инспекторов для визита на объект.

Обстрелы ВСУ по приказу Киева Запорожской атомной электростанции в Энергодаре — это ядерный терроризм. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС — это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает, в том числе, и так, как мы сейчас видим», — отметила она в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», трансляция проходила на телеканале «Россия-1». Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных продолжаются с тех пор, как объект перешел под контроль ВС РФ в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Действия ВСУ могут привести к катастрофе. Международное агентство по атомной энергии уже сформировало группу инспекторов для визита на объект.