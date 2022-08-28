Захарова обвинила Киев в ядерном терроризме

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Мария Захарова осудила действия киевского режима Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обстрелы ВСУ по приказу Киева Запорожской атомной электростанции в Энергодаре — это ядерный терроризм. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС — это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает, в том числе, и так, как мы сейчас видим», — отметила она в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», трансляция проходила на телеканале «Россия-1».

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных продолжаются с тех пор, как объект перешел под контроль ВС РФ в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Действия ВСУ могут привести к катастрофе. Международное агентство по атомной энергии уже сформировало группу инспекторов для визита на объект.

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Обстрелы ВСУ по приказу Киева Запорожской атомной электростанции в Энергодаре — это ядерный терроризм. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «То, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС — это ядерный терроризм. Безусловно, он бывает не только с теми, у кого есть ядерное оружие или грязное ядерное оружие, это бывает, в том числе, и так, как мы сейчас видим», — отметила она в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», трансляция проходила на телеканале «Россия-1». Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных продолжаются с тех пор, как объект перешел под контроль ВС РФ в рамках вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Действия ВСУ могут привести к катастрофе. Международное агентство по атомной энергии уже сформировало группу инспекторов для визита на объект.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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