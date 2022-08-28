28 августа 2022

В челябинском поселке лесной пожар подбирается к жилым домам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, лесной пожар
Лесной пожар подобрался к жилым домам поселка «Геологов» Фото:

В Карталинском районе Челябинской области огонь от лесного пожара подбирается к жилым домам поселка «Геологов». Как сообщают очевидцы, на место выехала команда пожарных.

«Горит трава. Но огонь подбирается к домам поселка „Геологов“, который расположен за микрорайоном Полтавка», — сообщает газета «Карталинская новь».

Там отметили, что на месте работают четыре пожарные машины. По информации корреспондента газеты, огонь уже 20-ти метрах от жилых домов. Жители вооружились лопатами и копают ров, а также косят траву бензотриммерами, для того чтобы не пропустить огонь к своему имуществу.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС региона. Там сообщили, что дадут комментарий позднее.

На протяжение нескольких недель синоптики предупреждают, что в некоторых районах сохраняется высокая пожарная опасность, а в южных районах местами — чрезвычайная пожарная опасность. В прошлом году пожары в Карталинском районе лишили жителей двух поселков крыши надо головой. Благодаря губернатору Алексею Текслеру, погорельцы из Джабыка и Запасного еще до холодов получили новые дома.

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В Карталинском районе Челябинской области огонь от лесного пожара подбирается к жилым домам поселка «Геологов». Как сообщают очевидцы, на место выехала команда пожарных. «Горит трава. Но огонь подбирается к домам поселка „Геологов“, который расположен за микрорайоном Полтавка», — сообщает газета «Карталинская новь». Там отметили, что на месте работают четыре пожарные машины. По информации корреспондента газеты, огонь уже 20-ти метрах от жилых домов. Жители вооружились лопатами и копают ров, а также косят траву бензотриммерами, для того чтобы не пропустить огонь к своему имуществу. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС региона. Там сообщили, что дадут комментарий позднее. На протяжение нескольких недель синоптики предупреждают, что в некоторых районах сохраняется высокая пожарная опасность, а в южных районах местами — чрезвычайная пожарная опасность. В прошлом году пожары в Карталинском районе лишили жителей двух поселков крыши надо головой. Благодаря губернатору Алексею Текслеру, погорельцы из Джабыка и Запасного еще до холодов получили новые дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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