В Карталинском районе Челябинской области огонь от лесного пожара подбирается к жилым домам поселка «Геологов». Как сообщают очевидцы, на место выехала команда пожарных.
«Горит трава. Но огонь подбирается к домам поселка „Геологов“, который расположен за микрорайоном Полтавка», — сообщает газета «Карталинская новь».
Там отметили, что на месте работают четыре пожарные машины. По информации корреспондента газеты, огонь уже 20-ти метрах от жилых домов. Жители вооружились лопатами и копают ров, а также косят траву бензотриммерами, для того чтобы не пропустить огонь к своему имуществу.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС региона. Там сообщили, что дадут комментарий позднее.
На протяжение нескольких недель синоптики предупреждают, что в некоторых районах сохраняется высокая пожарная опасность, а в южных районах местами — чрезвычайная пожарная опасность. В прошлом году пожары в Карталинском районе лишили жителей двух поселков крыши надо головой. Благодаря губернатору Алексею Текслеру, погорельцы из Джабыка и Запасного еще до холодов получили новые дома.
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