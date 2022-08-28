В челябинском поселке лесной пожар подбирается к жилым домам. Видео

29 августа 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Лесной пожар подобрался к жилым домам поселка «Геологов» Фото: Илья Московец © URA.RU В Карталинском районе Челябинской области огонь от лесного пожара подбирается к жилым домам поселка «Геологов». Как сообщают очевидцы, на место выехала команда пожарных. «Горит трава. Но огонь подбирается к домам поселка „Геологов“, который расположен за микрорайоном Полтавка», — сообщает газета «Карталинская новь». Там отметили, что на месте работают четыре пожарные машины. По информации корреспондента газеты, огонь уже 20-ти метрах от жилых домов. Жители вооружились лопатами и копают ров, а также косят траву бензотриммерами, для того чтобы не пропустить огонь к своему имуществу. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС региона. Там сообщили, что дадут комментарий позднее. На протяжение нескольких недель синоптики предупреждают, что в некоторых районах сохраняется высокая пожарная опасность, а в южных районах местами — чрезвычайная пожарная опасность. В прошлом году пожары в Карталинском районе лишили жителей двух поселков крыши надо головой. Благодаря губернатору Алексею Текслеру, погорельцы из Джабыка и Запасного еще до холодов получили новые дома.

В Карталинском районе Челябинской области огонь от лесного пожара подбирается к жилым домам поселка «Геологов». Как сообщают очевидцы, на место выехала команда пожарных. «Горит трава. Но огонь подбирается к домам поселка „Геологов“, который расположен за микрорайоном Полтавка», — сообщает газета «Карталинская новь». Там отметили, что на месте работают четыре пожарные машины. По информации корреспондента газеты, огонь уже 20-ти метрах от жилых домов. Жители вооружились лопатами и копают ров, а также косят траву бензотриммерами, для того чтобы не пропустить огонь к своему имуществу. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МЧС региона. Там сообщили, что дадут комментарий позднее. На протяжение нескольких недель синоптики предупреждают, что в некоторых районах сохраняется высокая пожарная опасность, а в южных районах местами — чрезвычайная пожарная опасность. В прошлом году пожары в Карталинском районе лишили жителей двух поселков крыши надо головой. Благодаря губернатору Алексею Текслеру, погорельцы из Джабыка и Запасного еще до холодов получили новые дома.