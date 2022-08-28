Машинист поезда пропустил станцию и высадил пермячку на путях

29 августа 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Расстояние от места высадки пермячки до города было около километра Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Жительница Перми Марина Кожевенникова пожаловалась на машиниста поезда, который проехал мимо станции в Первоуральске (Свердловская область). Дочь женщины и еще нескольких пассажиров высадили на железнодорожных путях в километре от станции, рассказала Кожевенникова URA.RU. «Она [дочь] была не одна, там еще люди были. Они шли в обратном направлении. Думаю, расстояние [от места высадки до города] километр примерно», — рассказала пермячка. Кожевенникова сообщила, что ее дочь ехала на поезде 074 (Санкт-Петербург — Тюмень). В ночь с 26 по 27 августа, по ее словам, поезд проехал станцию у Первоуральска и позже высадил нескольких человек примерно в километре от остановки. По данным собеседницы URA.RU, машинист поезда был один, без помощника. После случившегося пермячка направила жалобу в РЖД. В компании корреспонденту URA.RU не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, попросив направить официальный запрос. Запрос направлен.

Жительница Перми Марина Кожевенникова пожаловалась на машиниста поезда, который проехал мимо станции в Первоуральске (Свердловская область). Дочь женщины и еще нескольких пассажиров высадили на железнодорожных путях в километре от станции, рассказала Кожевенникова URA.RU. «Она [дочь] была не одна, там еще люди были. Они шли в обратном направлении. Думаю, расстояние [от места высадки до города] километр примерно», — рассказала пермячка. Кожевенникова сообщила, что ее дочь ехала на поезде 074 (Санкт-Петербург — Тюмень). В ночь с 26 по 27 августа, по ее словам, поезд проехал станцию у Первоуральска и позже высадил нескольких человек примерно в километре от остановки. По данным собеседницы URA.RU, машинист поезда был один, без помощника. После случившегося пермячка направила жалобу в РЖД. В компании корреспонденту URA.RU не смогли оперативно прокомментировать ситуацию, попросив направить официальный запрос. Запрос направлен.