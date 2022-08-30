В Перми из-за ремонта дороги изменится движение транспорта

В Перми из-за ремонта дороги три автобусных маршрута изменят движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми из-за ремонта на Восточном обходе изменится движение транспорта. Как рассказали в пресс-службе администрации Перми это коснется автобусов № 22, 23 и 32.

«Движение транспорта по Соликамскому тракту на участке от улицы Делегатской до пересечения с Восточным обходом будет перекрыто для общественного транспорта с 3 по 24 сентября. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Лянгасова и Академика Веденеева», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Из-за перекрытия дороги три автобусных маршрута временно изменят свое движение. Так, автобус № 22 после плотины КамГЭС будет ходить по ул. А. Веденеева и Восточному обходу до конечной остановки «Микрорайон Васильевка». Маршрут № 23 будет следовать от Голованово до остановки «Мичуринские сады». Движение маршрута № 32 будет поделено: половина автобусов будет ходить как обычно, но до остановки «Мичуринские сады», а вторая половина при движении из центра будет ехать по улицам Соликамской, Академика Веденеева, Восточному обходу и далее до конечной остановки по обычному маршруту.