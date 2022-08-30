Департамент ЯНАО подарил екатеринбургскому ВУЗу камень

31 августа 2022 в 00:13 Размер текста - 17 +

Университет из Екатеринбурга получит камень из ЯНАО Фото: Александр Мамаев © URA.RU Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО передал в коллекцию Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) образец райизита. Об этом написал глава департамента в Telegram-канале. «Камень открыли недавно, в 2019 году. Нашли его в горном массиве Рай-Из на Ямале. Один из камней передали через Никиту Лаптева, одного из участников проекта со студентами УФО, в коллекцию УрГПУ», — рассказал глава департамента Наиль Хайруллин. Ранее директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин сообщил, что стал причиной инцидента с воздушным судном. По словам чиновника, он «мчал на встречу» с главой региона Дмитрием Артюховым.

Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО передал в коллекцию Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) образец райизита. Об этом написал глава департамента в Telegram-канале. «Камень открыли недавно, в 2019 году. Нашли его в горном массиве Рай-Из на Ямале. Один из камней передали через Никиту Лаптева, одного из участников проекта со студентами УФО, в коллекцию УрГПУ», — рассказал глава департамента Наиль Хайруллин. Ранее директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин сообщил, что стал причиной инцидента с воздушным судном. По словам чиновника, он «мчал на встречу» с главой региона Дмитрием Артюховым.