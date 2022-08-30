30 августа 2022

Департамент ЯНАО подарил екатеринбургскому ВУЗу камень

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Обзорная экскурсия по Екатеринбургу, ургпу, уральский государственный педагогический университет, факультет математики, улица карла либкнехта9
Университет из Екатеринбурга получит камень из ЯНАО Фото:

Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО передал в коллекцию Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) образец райизита. Об этом написал глава департамента в Telegram-канале.

«Камень открыли недавно, в 2019 году. Нашли его в горном массиве Рай-Из на Ямале. Один из камней передали через Никиту Лаптева, одного из участников проекта со студентами УФО, в коллекцию УрГПУ», — рассказал глава департамента Наиль Хайруллин.

Ранее директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин сообщил, что стал причиной инцидента с воздушным судном. По словам чиновника, он «мчал на встречу» с главой региона Дмитрием Артюховым.

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Департамент молодежной политики и туризма ЯНАО передал в коллекцию Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ) образец райизита. Об этом написал глава департамента в Telegram-канале. «Камень открыли недавно, в 2019 году. Нашли его в горном массиве Рай-Из на Ямале. Один из камней передали через Никиту Лаптева, одного из участников проекта со студентами УФО, в коллекцию УрГПУ», — рассказал глава департамента Наиль Хайруллин. Ранее директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин сообщил, что стал причиной инцидента с воздушным судном. По словам чиновника, он «мчал на встречу» с главой региона Дмитрием Артюховым.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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