Глава МИД Польши назвал условие для уничтожения ракет над Украиной

Глава МИДа Польши Радослав Сикорский заявил, что страна имеет право сбивать ракеты в украинском воздушном пространстве, если они угрожают атомным электростанциям. Об этом он сообщил в интервью BBC Radio 4.
«Если ракета или дрон угрожает нашей АЭС, мы имеем право помочь защитить ее», — сказал Сикорский, напоминая о Чернобыльской аварии 1986 года и подчеркнув право Польши на самооборону. Однако он уточнил, что официальных решений по этому вопросу пока не принималось.
В интервью министр обозначил «красные линии» для Польши в отношении России и Украины, подчеркивая важность защиты атомных электростанций от возможных угроз. Он также отметил, что Польша юридически имеет право на самооборону в случае угрозы своей безопасности.
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