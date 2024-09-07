Глава МИД Польши назвал условие для уничтожения ракет над Украиной

Сикорский: Польша имеет право сбивать ракеты над Украиной при угрозе АЭС

08 сентября 2024 в 01:47 Размер текста - 17 +

Польша собирается сбивать ракеты над Украиной при угрозе АЭС Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава МИДа Польши Радослав Сикорский заявил, что страна имеет право сбивать ракеты в украинском воздушном пространстве, если они угрожают атомным электростанциям. Об этом он сообщил в интервью BBC Radio 4. «Если ракета или дрон угрожает нашей АЭС, мы имеем право помочь защитить ее», — сказал Сикорский, напоминая о Чернобыльской аварии 1986 года и подчеркнув право Польши на самооборону. Однако он уточнил, что официальных решений по этому вопросу пока не принималось. В интервью министр обозначил «красные линии» для Польши в отношении России и Украины, подчеркивая важность защиты атомных электростанций от возможных угроз. Он также отметил, что Польша юридически имеет право на самооборону в случае угрозы своей безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИДа Польши Радослав Сикорский заявил, что страна имеет право сбивать ракеты в украинском воздушном пространстве, если они угрожают атомным электростанциям. Об этом он сообщил в интервью BBC Radio 4. «Если ракета или дрон угрожает нашей АЭС, мы имеем право помочь защитить ее», — сказал Сикорский, напоминая о Чернобыльской аварии 1986 года и подчеркнув право Польши на самооборону. Однако он уточнил, что официальных решений по этому вопросу пока не принималось. В интервью министр обозначил «красные линии» для Польши в отношении России и Украины, подчеркивая важность защиты атомных электростанций от возможных угроз. Он также отметил, что Польша юридически имеет право на самооборону в случае угрозы своей безопасности.