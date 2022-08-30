30 августа 2022

В ЯНАО наращивают темпы жилищного строительства

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, стройка, строительство жилья, виды города пермь
Сейчас на стадии строительства в округе находится 186 домов Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано увеличение темпов строительства жилья. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«На Ямале построили 100 тысяч квадратных метров жилья. Это на 45,7% больше по сравнению с прошлым годом», — отметил губернатор.

Согласно федеральной программе, в регионе должны построить за год 158 тысяч квадратных метров. Лидером по возведению многоквартирных домов стал Нобярьск, по ИЖС — Новый Уренгой.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальские застройщики оказались внизу федерального рейтинга по объему текущего строительства. Всего в топ попали только девять компаний из ЯНАО.

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В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано увеличение темпов строительства жилья. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор округа Дмитрий Артюхов. «На Ямале построили 100 тысяч квадратных метров жилья. Это на 45,7% больше по сравнению с прошлым годом», — отметил губернатор. Согласно федеральной программе, в регионе должны построить за год 158 тысяч квадратных метров. Лидером по возведению многоквартирных домов стал Нобярьск, по ИЖС — Новый Уренгой. Ранее URA.RU сообщало, что ямальские застройщики оказались внизу федерального рейтинга по объему текущего строительства. Всего в топ попали только девять компаний из ЯНАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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