В ЯНАО наращивают темпы жилищного строительства

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано увеличение темпов строительства жилья. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор округа Дмитрий Артюхов.
«На Ямале построили 100 тысяч квадратных метров жилья. Это на 45,7% больше по сравнению с прошлым годом», — отметил губернатор.
Согласно федеральной программе, в регионе должны построить за год 158 тысяч квадратных метров. Лидером по возведению многоквартирных домов стал Нобярьск, по ИЖС — Новый Уренгой.
Ранее URA.RU сообщало, что ямальские застройщики оказались внизу федерального рейтинга по объему текущего строительства. Всего в топ попали только девять компаний из ЯНАО.
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