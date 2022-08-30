В ЯНАО наращивают темпы жилищного строительства

Сейчас на стадии строительства в округе находится 186 домов Фото: Сергей Русанов

В Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано увеличение темпов строительства жилья. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«На Ямале построили 100 тысяч квадратных метров жилья. Это на 45,7% больше по сравнению с прошлым годом», — отметил губернатор.

Согласно федеральной программе, в регионе должны построить за год 158 тысяч квадратных метров. Лидером по возведению многоквартирных домов стал Нобярьск, по ИЖС — Новый Уренгой.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальские застройщики оказались внизу федерального рейтинга по объему текущего строительства. Всего в топ попали только девять компаний из ЯНАО.