Суд оставил на свободе свердловскую ОПГ «банкиров», пойманных ФСБ

01 сентября 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Приговор группировке начали выносить 1 сентября в 12:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU Шестерых фальшивых банкиров, незаконно обналичивших десятки миллионов рублей, приговорили к условному сроку от года до трех лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. Их дело раскрыли сотрудники регионального УФСБ. «Суд постановил признать Андрея Вяткина, Евгения Голованова, Марата Даулетова, Елену Махнычеву, Евгения Кулагина и Андрея Пивоварова», — рассказали в пресс-службе суда. Фигурантов приговорили к условному лишению свободы на срок от года до трех. Все они с 2018 по 2019 год обналичивали деньги через фирмы-однодневки. Преступную схему раскрыли силовики из УФСБ по Свердловской области. Силовики поймали главаря группировки — Андрея Вяткина, который играл ключевую роль в преступной схеме. Он распоряжался деньгами и давал приказы своим подчиненным, а также следил за хранением заполученных денег. По версии следствия, группировка получила не меньше 12 миллионов рублей. Все фигуранты моложе 35 лет.

Шестерых фальшивых банкиров, незаконно обналичивших десятки миллионов рублей, приговорили к условному сроку от года до трех лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда. Их дело раскрыли сотрудники регионального УФСБ. «Суд постановил признать Андрея Вяткина, Евгения Голованова, Марата Даулетова, Елену Махнычеву, Евгения Кулагина и Андрея Пивоварова», — рассказали в пресс-службе суда. Фигурантов приговорили к условному лишению свободы на срок от года до трех. Все они с 2018 по 2019 год обналичивали деньги через фирмы-однодневки. Преступную схему раскрыли силовики из УФСБ по Свердловской области. Силовики поймали главаря группировки — Андрея Вяткина, который играл ключевую роль в преступной схеме. Он распоряжался деньгами и давал приказы своим подчиненным, а также следил за хранением заполученных денег. По версии следствия, группировка получила не меньше 12 миллионов рублей. Все фигуранты моложе 35 лет.