Строители выманили у семьи в Сургуте 1,5 миллиона рублей

В Сургуте фирма, специализирующаяся на ремонте квартир, лишила семейную пару полутора миллионов рублей, пообещав сделать ремонт. Об этом URA.RU сообщила пострадавшая Мария Гайсина.
«Нашли в интернете фирму „bravo_stroy“. Отзывы у компании были хорошие. Поэтому решили с ними заключить контракт. Почти четыре месяца сотрудники готовили договор. После этого взяли у нас предоплату в полтора миллиона рублей. А потом началось. Представители фирмы начали говорить, что не успевают закончить другой объект, и попросили сдвинуть сроки. После этого в мае они даже завезли в нашу квартиру какие-то коробки, имитируя начало работы. Прошел месяц, а они даже не приступали к работам. А позже в фирме перестали отвечать на телефонные звонки. А когда муж с другого номера дозвонился до руководителя, тот ему сказал, что у него сейчас проблемы и денег нет. Ремонт делать отказался», — сообщила Гайсина.
Сейчас семейная пара готовит иск в суд для дальнейшего разбирательства. Кроме этого, чета собирается написать заявление в полицию о мошенничестве. В управлении МВД по Сургуту журналисту URA.RU сообщили, что по данному факту к ним еще никто не обращался. Связаться с руководителем строительной фирмы не удалось. Указанный на странице «ВКонтакте» номер телефона выключен. Кроме телефона на странице были указаны партнеры предпринимателя и дана ссылка на их сайт. Связавшись с ними, выяснилось, что они о данном человеке и его фирме ничего не знают и с Сургутом вообще не сотрудничают.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция ищет пострадавших, которых кинула элитная турфирма в ХМАО. Клиенты турфирмы Carefree Concierge Service заплатили за тур, но так и не смогли им воспользоваться. Жертвами стали несколько десятков человек.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»